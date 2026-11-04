Seis candidatas deslumbraron y resultaron ganadoras en la Prueba de Talentos del Reinado popular

El talento de los barrios y corregimientos de Cartagena se tomó el Teatro Adolfo Mejía durante la Gran Prueba de Talentos del Reinado Popular 2026. Seis candidatas se destacaron en las presentaciones artísticas y fueron seleccionadas como ganadoras de esta competencia.

Las representantes de Campo Bello, Tierra Bomba, Las Gaviotas, Los Caracoles, Los Alpes y Pie de la Popa sobresalieron en las categorías de canto, actuación, artes escénicas y maquillaje, con propuestas que mostraron su creatividad y conexión con las tradiciones culturales de la ciudad.

Las ganadoras fueron Natasha Medrano, de Campo Bello; Wendy Medina, de Tierra Bomba; Giselle Cardona, de Las Gaviotas; Daniela Cuadro, de Los Caracoles; María Fernanda del Castillo, de Los Alpes, y María Juliana Sands, de Pie de la Popa.

Cada una recibió un estímulo económico de $2 millones, como reconocimiento a su participación y desempeño sobre el escenario.

“Cada candidata nos entregó una muestra de amor por Cartagena y por sus manifestaciones culturales”, expresó Shirley Tuñón Vásquez, directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC).