Se extendió por un año la prohibición de parrillero hombre en 10 barrios en Cartagena

La restricción de parrillero hombre en diez barrios de Cartagena continuará vigente durante un año más. La Alcaldía extendió la medida mediante el Decreto 0490 de 2026, con el propósito de enfrentar el uso de motocicletas en la comisión de hurtos y homicidios.

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La prohibición aplica en Bocagrande, Manga, El Laguito, Castillogrande, El Cabrero, Crespo, El Bosque, Alto Bosque, Pie de la Popa y El Recreo.

La decisión se fundamentó en un análisis criminológico de la Policía, fechado el 16 de septiembre de 2026, que identificó la persistencia de motocicletas como medio para cometer delitos en la ciudad.

Según el informe, de los 241 homicidios registrados, 134 estuvieron relacionados con el uso de motocicletas. Aunque esta modalidad presentó una reducción del 28 % frente al mismo periodo de 2025, los hurtos a personas con participación de estos vehículos aumentaron un 21 %.

En total, se reportaron 1.153 hurtos a personas cometidos mediante motocicletas, frente a 949 casos registrados durante el mismo periodo del año anterior.

El Distrito sostuvo que la medida responde a un patrón delictivo identificado por las autoridades y no a una acción discriminatoria. En el decreto se plantea como una estrategia para contrarrestar el papel que, según el análisis policial, desempeña el parrillero hombre en determinados hechos delictivos.

La Secretaría del Interior, la Policía y el DATT estarán a cargo de los controles. Quienes incumplan la restricción podrán recibir una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes y la inmovilización del vehículo.