Real Cartagena perdió ante Quindío tras dejar escapar una remontada en el Morón

Real Cartagena cayó 2-3 frente a Deportes Quindío en el estadio Jaime Morón León, en un partido en el que pasó de estar dos goles abajo a conseguir el empate, pero terminó cediendo la derrota por una nueva falla en defensa.

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El equipo visitante tomó ventaja en el primer tiempo con las anotaciones de José Lloreda e Ibargüen, dejando al conjunto cartagenero contra las cuerdas antes del descanso.

Para la segunda mitad, Real Cartagena reaccionó y encontró el descuento al minuto 49 por medio de Janeth Alemán. La presión continuó y al minuto 70 Fredy Montero consiguió el 2-2, encendiendo la ilusión de los aficionados que asistieron al Morón.

Sin embargo, cuando el equipo local buscaba completar la remontada, un error defensivo permitió que José Lloreda marcara nuevamente y sellara el 3-2 definitivo para el Deportes Quindío.

La derrota dejó nuevamente en evidencia las dificultades defensivas del conjunto heroico, que no logró sostener el resultado después de una importante reacción en el segundo tiempo.