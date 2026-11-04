Policía recupera tres automotores de alta gama hurtados en Cartagena y Baranoa, Atlántico

Gracias al seguimiento y al despliegue investigativo de la Policía Nacional, en las últimas horas se logró la recuperación de tres vehículos de alta gama. Dos de ellos habían sido hurtados el pasado 24 de octubre sobre la vía que comunica a Cartagena con Barranquilla, en la Ruta 90, mientras que el tercero registraba un reporte de hurto en el municipio de Baranoa, Atlántico, desde el año 2021.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Tan pronto conocimos los hechos, brindamos acompañamiento integral a las víctimas de los hurtos ocurridos el 24 de octubre. A partir de allí inició una investigación que nos permitió seguir el rastro de los delincuentes que llegaron desde Barranquilla para cometer este ilícito. Gracias al análisis de más de 2.000 horas de grabaciones de cámaras de seguridad, finalmente logramos ubicar estos automotores en la capital del Atlántico”, puntualizó el coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez.

Por otra parte, la recuperación del tercer vehículo se produjo en medio de los planes de control desarrollados en la ciudad de Cartagena. Durante una inspección, los uniformados evidenciaron que la placa que portaba el automotor carecía de autenticidad, por lo que solicitaron una revisión técnica por parte del Grupo de Automotores. Los especialistas determinaron que no solo la placa estaba adulterada, sino también los demás sistemas de identificación del vehículo, estableciendo que había sido hurtado en el año 2021 en Baranoa, Atlántico.

La entrega oficial de los vehículos fue realizada por el coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, quien explicó a los propietarios los avances de la investigación y exaltó la labor de los investigadores que viajaron hasta la ciudad de Barranquilla siguiendo el rastro dejado por los delincuentes a través de las cámaras de seguridad.

En lo corrido del año 2026, la Policía Metropolitana de Cartagena ha recuperado 50 vehículos y 223 motocicletas.

Finalmente, el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena invitó a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123, con el fin de facilitar la reacción inmediata de las autoridades. Asimismo, recomendó a los ciudadanos utilizar dispositivos de geolocalización para facilitar la ubicación de sus vehículos y evitar dejarlos estacionados en la vía pública.

De igual manera, invitó a quienes tengan previsto adquirir un vehículo o motocicleta usados a acercarse a las instalaciones de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), donde los técnicos especializados pueden verificar los sistemas de identificación del automotor y establecer si presentan alteraciones o registran antecedentes relacionados con delitos como el hurto.