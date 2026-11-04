Piden megaoperativos de seguridad en Cartagena al presidente Abelardo de la Espriella

Los hurtos y las disputas por rentas criminales siguen generando preocupación en Cartagena, sobre todo, cuando muchas vidas corren peligro.

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Por ejemplo en la urbanización Portal de la Cordialidad, al sur de la capital bolivarense, denunciaron que un joven fue lesionado con arma de fuego durante el intento de hurto a una motocicleta, lo que encendió las alarmas sobre el alcance de la delincuencia.

Aldo José Lora, presidente de la JAC, reconoció el trabajo de la policía metropolitana en su sector y la voluntad del alcalde Dumek Turbay, pero hizo un llamado al mandatario nacional, Abelardo de la Espriella, para que incluya a La Heroica, en los megaoperativos que ya se han presentado en otras partes del país, según el, buscando impactar positivamente la seguridad en los territorios.

En lo relacionado con la situación puntual ocurrida con su vecino, informó el dirigente que aún no hay personas capturadas, y que la víctima permanece bajo observación médica.