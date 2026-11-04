Monitoreo ambiental de Cardique en La Boquilla por instalación de tres cámaras de vigilancia

En cumplimiento de diferentes acciones judiciales y como parte de su compromiso con la protección de los ecosistemas estratégicos del territorio, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique - CARDIQUE, fortalece su Observatorio Ambiental Inteligente con la instalación de tres cámaras de monitoreo en el corregimiento de La Boquilla, en Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los dispositivos fueron ubicados estratégicamente: uno en el margen derecho y dos en el margen izquierdo, con el propósito de ampliar la capacidad de vigilancia y seguimiento sobre la ciénaga de la Virgen y las coberturas de manglar presentes en esta zona.

A través de esta tecnología, Cardique busca identificar y monitorear posibles cambios en las coberturas vegetales, así como situaciones relacionadas con la disposición inadecuada de residuos sólidos que puedan generar afectaciones ambientales.

Las cámaras funcionan mediante un circuito cerrado de televisión (CCTV), lo que permite contar con un registro audiovisual permanente, las 24 horas del día y los siete días de la semana.

Esta información servirá como insumo para fortalecer las labores de seguimiento, respaldar las acciones de control ambiental y facilitar la identificación de posibles situaciones que requieran intervención de la autoridad ambiental.

El director general de Cardique, Ángelo Bacci Hernández, destacó que la incorporación de estas herramientas tecnológicas representa un avance en la capacidad institucional para proteger los recursos naturales.

“En Cardique estamos fortaleciendo nuestras herramientas de vigilancia y seguimiento ambiental para proteger ecosistemas tan importantes como la ciénaga de la Virgen y los manglares de La Boquilla. Estas cámaras nos permitirán contar con información permanente y oportuna sobre lo que ocurre en el territorio, identificar posibles afectaciones y respaldar las acciones de control. Nuestro compromiso es utilizar la tecnología al servicio de la conservación y de la protección de nuestro patrimonio natural”, dijo.

Por su parte, María Alejandra Díaz, directora técnica de Gestión Ambiental de Cardique, explicó que este sistema de monitoreo complementa el trabajo que la Corporación viene desarrollando de manera articulada con las comunidades del sector, cuya participación es fundamental para la identificación y el reporte de situaciones que puedan poner en riesgo los ecosistemas.

“Este monitoreo tecnológico complementa el trabajo que venimos adelantando con las comunidades de La Boquilla, porque entendemos que la protección ambiental es una tarea conjunta. Las cámaras nos permitirán hacer seguimiento continuo a las condiciones del ecosistema, identificar cambios en las coberturas de manglar y posibles puntos de disposición inadecuada de residuos. La información que se genere, sumada al conocimiento y la participación de los habitantes, será fundamental para fortalecer las acciones de conservación”, indicó.

Con esta iniciativa, Cardique amplía las capacidades de su Observatorio Ambiental Inteligente y reafirma su compromiso con la protección de la ciénaga de la Virgen, los manglares y demás ecosistemas estratégicos de su jurisdicción, mediante el uso de herramientas tecnológicas, el seguimiento permanente y el trabajo articulado con las comunidades.