Más de 200 adultos mayores de Bolívar se reunieron para celebrar su encuentro departamental

El evento se desarrolla del 3 al 5 de noviembre en el Hotel Caribe, con representantes de 37 municipios que disfrutan de actividades recreativas, música, integración y espacios de bienestar.

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Durante la apertura, el gobernador Yamil Arana destacó la importancia de brindarles oportunidades para disfrutar de una vejez digna y activa.

“La emoción que siento hoy es inmensa. Estar rodeado de ustedes me recuerda lo más importante: la vitalidad, la sabiduría, el talento y la riqueza cultural que laten en cada uno de nuestros abuelos”, expresó el mandatario.

El encuentro también sirve para destacar los resultados de Bolívar Mayor de Norte a Sur, programa que, según el balance de la Gobernación, benefició a cerca de 8.000 adultos mayores en 42 municipios durante 2025. Para 2026, la estrategia llegó a los 45 municipios mediante 68 Centros de Vida.

La atención incluye acompañamiento nutricional, ayudas para mejorar la movilidad, salud oral, actividades recreativas y oportunidades de emprendimiento.

Uno de los momentos más emotivos será la visita al mar de varios participantes que nunca habían conocido el Caribe. Para ellos, recorrer Cartagena y contemplar por primera vez el mar representa cumplir un sueño esperado durante años.

“Un gran sueño tenemos y mañana se va a cumplir yendo por primera vez a conocer el mar”, contó Indira Castro, adulta mayor de Villanueva, quien también destacó el acompañamiento recibido a través del programa departamental.