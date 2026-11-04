LATAM Airlines Colombia retoma la ruta entre Medellín y Cartagena a partir de enero de 2027

LATAM Airlines Colombia anuncia el regreso de su ruta Medellín-Cartagena-Medellín, una conexión que estará disponible a partir del 1 de enero de 2027 y con venta en todos los canales de venta de la aerolínea desde el 31 de octubre. Esta ruta busca ampliar las alternativas de viaje entre dos de las ciudades más relevantes para la actividad económica y turística del país. La operación ofrecerá opciones de desplazamiento en distintos momentos del día, facilitando la conexión entre Antioquia y la región Caribe en aeronaves Airbus 320 con capacidad para 170 personas.

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“El regreso de esta ruta representa una oportunidad para seguir fortaleciendo nuestra conectividad regional y ofrecer más alternativas de viaje a nuestros pasajeros. Queremos responder a las necesidades de quienes se desplazan entre Medellín y Cartagena, con opciones que faciliten sus viajes de negocios y turismo, al tiempo que contribuimos a conectar dos regiones fundamentales para el desarrollo económico del país”, señaló Erika Zarante, CEO de LATAM Airlines Colombia.

La reactivación de esta ruta representa una oportunidad para fortalecer la conectividad aérea nacional y ofrecer mayores alternativas a los pasajeros que se movilizan entre ambos destinos, ya sea por motivos laborales, comerciales o turísticos. Medellín, reconocida por su actividad empresarial y su oferta de eventos y negocios, y Cartagena, uno de los principales destinos turísticos de Colombia, cuentan con dinámicas complementarias que hacen de esta conexión una alternativa relevante para distintos perfiles de viajeros.

“Celebramos que LATAM ofrezca de nuevo esta ruta directa a Cartagena desde nuestra terminal aérea, Es una posibilidad más para que muchos viajeros lleguen a este destino turístico y se conecten con el Caribe colombiano; así mismo, se fortalezcan las opciones de viaje y mayor oferta que beneficie a los pasajeros. Nuestro aeropuerto estará preparado, desde el mes de enero, para recibirlos y ofrecerles nuestra capacidad operativa y reafirmamos la importancia de esta decisión de aerolínea para fortalecer la conectividad aérea del país”, manifestó Javier Andrés Benítez Ríos, gerente del Aeropuerto Internacional José María Córdova.

La ruta contará con tres vuelos diarios por sentido, distribuidos en horarios de la mañana y la tarde. Desde Medellín, los vuelos hacia Cartagena están programados para salir a las 5:40 a. m., 9:15 a. m. y 4:55 p. m., con llegadas previstas a las 6:50 a. m., 10:25 a. m. y 6:05 p. m., respectivamente. En sentido contrario, los vuelos desde Cartagena hacia Medellín están programados para las 7:25 a. m., 11:10 a. m. y 6:45 p. m., con llegadas a las 8:40 a. m., 12:25 p. m. y 8:00 p. m.