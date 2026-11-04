La tasa de seguridad sigue: gobernador en entrega de drones a la fuerza pública

Medellín, Antioquia

La tasa de seguridad de Antioquia continuará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, tal como está establecido en la ordenanza que creó el tributo. Así lo aseguró el gobernador Andrés Julián Rendón durante la entrega de 32 drones a la fuerza pública, equipos que buscan fortalecer las capacidades de vigilancia, inteligencia y reacción en las nueve subregiones del departamento.

Ante las críticas de algunos sectores y los llamados a desmontar el cobro, el mandatario aseguró que no es posible cambiar esa decisión porque los recursos ya fueron comprometidos para financiar inversiones en seguridad.

«Es imposible tener un curso de acción distinto por cuenta de la forma en que se comprometieron los recursos, pero además de la convicción que nos ha asistido no solo al haber implementado la tasa, sino en el uso que le estamos dando», afirmó Rendón.

El gobernador agregó que el tributo fue autorizado hasta el 31 de diciembre de 2027 y que, durante su administración, se mantendrá esa vigencia. Según explicó, los recursos han permitido entregar a los uniformados desde elementos básicos de dotación, como botas y morrales de intendencia, hasta vehículos blindados, motocicletas, chalecos de protección, cascos y tecnología especializada.

¿Cómo se distribuirán los 32 drones?

Los equipos entregados tienen diferentes tamaños y capacidades, y su distribución dependerá de las necesidades operacionales que identifiquen los comandantes de cada institución.

De acuerdo con la información entregada durante el evento, los drones pequeños serán destinados a los escuadrones militares y policiales del Ejército que tienen presencia en las regiones de Antioquia. Los equipos de mayor tamaño, que tienen apariencia de avioneta, estarán bajo responsabilidad de las brigadas y la Fuerza Aérea. Los drones medianos serán utilizados por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y el Departamento de Policía Antioquia.

El comandante de la Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Serna Zapata, explicó que algunos de estos equipos tienen un alcance superior a 30 kilómetros y autonomía de vuelo de más de tres horas. Su uso permitirá apoyar labores de inteligencia, policía judicial y operaciones conjuntas con el Ejército y la Fuerza Aérea.

Por su parte, el comandante de la Séptima División del Ejército, brigadier general Eduardo Alberto Arias, señaló que los equipos con apariencia de avión tienen mayor alcance y techo operacional. Su función principal será realizar labores de inteligencia y reconocimiento para obtener información que permita planear operaciones.

Antioquia reporta 28 ataques con drones

Durante la presentación de los equipos también se entregó un balance de los ataques con drones registrados en la jurisdicción de la Séptima División del Ejército. Según las cifras expuestas por el comandante, se han contabilizado aproximadamente 72 ataques, de los cuales 28 ocurrieron en Antioquia y los restantes en Chocó.

El fortalecimiento tecnológico también incluye herramientas antidrones, con las que la fuerza pública busca contrarrestar el uso de aeronaves no tripuladas por parte de organizaciones armadas ilegales. Las nuevas capacidades de vigilancia y reconocimiento, según los mandos militares, permitirán anticipar amenazas, proteger a los uniformados y reducir los riesgos para la población civil.

Gobernador defiende inversión de la tasa de seguridad

Rendón aseguró que la tasa ha permitido cubrir necesidades de dotación que, según él, no habían sido atendidas suficientemente por el Gobierno nacional anterior. También defendió la continuidad del tributo ante las críticas por su impacto en el bolsillo de los ciudadanos y los empresarios.

«No era responsable haber hecho una cosa contraria. No era responsable porque después de conocer las carencias dotacionales de la fuerza pública, después de conocer la forma en cómo estaban nuestras guarniciones militares, nuestras estaciones de policía», sostuvo.

Durante el evento, el diputado Luis Gabriel Gómez Grisales indicó que las inversiones realizadas con estos recursos se acercan a los 500.000 millones de pesos y que la entrega de los 32 drones representa una inversión superior a los 7.000 millones de pesos.

La Gobernación señaló que el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas busca mejorar la vigilancia en las vías principales y en las zonas donde operan unidades militares y policiales, además de apoyar los patrullajes conjuntos y las operaciones contra las estructuras criminales.