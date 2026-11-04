Exposición fotográfica “Transformar la mirada” en el Centro de Formación de la Cooperación Española

La oferta cultural de Cartagena se enriquece con la apertura de la exposición colectiva “Transformar la mirada. Mujeres afrodescendientes: imaginarios heredados y nuevas narrativas”, una muestra enfocada en las vivencias, representaciones y memorias de las mujeres afrodescendientes de la región. La inauguración se llevará a cabo el jueves 5 de noviembre a las 6:00 p.m. en el Centro de Formación de la Cooperación Española (CFCE).

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La exhibición reúne catorce proyectos fotográficos desarrollados en el marco del taller “Fotografía participativa en clave de género”, realizado del 16 al 24 de junio en el CFCE. Este espacio reunió a catorce profesionales y aficionadas a la fotografía de Cartagena y del departamento de Bolívar comprometidas con los derechos de las mujeres, bajo la dirección de la fotógrafa, periodista y realizadora audiovisual española Marta Moreiras.

A través del lenguaje visual, las creadoras exploraron narrativas e identidades locales para cuestionar los imaginarios tradicionales. «En esta muestra retratamos nuestras historias, nuestra memoria; una historia de resistencia, de elegancia, de diversidades, que merece ser contada», expresó María José Martínez, una de las autoras que integran la exposición.

Este proceso formativo se realizó en el marco del Programa ACERCA, gestionado conjuntamente por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAP), que está orientado a la capacitación de capital humano en el ámbito de la cultura, y contribuye al fortalecimiento institucional de este sector en los países prioritarios para la Cooperación Española.