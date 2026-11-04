“Están siendo los días más difíciles de mi vida”: arquero Owono tras muerte de Jesús de Miguel

El portero del Andorra, Jesús Owono, mostró este miércoles su pesar por la muerte del delantero del Tenerife Jesús de Miguel y aseguró que “están siendo los días más difíciles” de su vida, en un comunicado difundido por su club.

Owono protagonizó el choque con De Miguel en un partido de Segunda División española el lunes, tras el cual el delantero del Tenerife acabaría falleciendo al día siguiente.

“Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado”, afirmó Owono en su mensaje.

“Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que le querían”, añadió el portero del Andorra.

Owono es consciente de que “habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto”.

“Pero, ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús”, concluye el mensaje de Owono.

Owono arrolló a De Miguel cuando el delantero del Tenerife se disponía a controlar un balón en el centro del campo en el partido de la 12ª fecha de la Segunda División entre el Tenerife y el Andorra el lunes pasado.

De Miguel quedó tendido en el campo, donde fue atendido, antes de ser trasladado a un hospital de Tenerife, donde falleció al día siguiente.

Desde entonces, las expresiones de pesar por esta muerte se han sucedido sin pausa.

Los jugadores del Andorra guardaron un minuto de silencio este miércoles antes de un entrenamiento voluntario, en el que no estuvo Owono.

Mensajes de apoyo

El portero del conjunto andorrano está pasando por unos momentos muy complicados y su club pidió para él “la máxima sensibilidad y respeto”.

“Quiero tener unas palabras para mi compañero, portero y amigo; que está profundamente afectado por lo ocurrido”, escribió este miércoles en su cuenta de Instagram, el defensa argentino del Andorra, Lautaro Spatz.

“Quienes le conocemos sabemos la clase de persona que es, lo mucho que está sufriendo en estos momentos y que jamás tendría intención de hacerle daño a nadie”, añadió Spatz, que reiteró las condolencias por la muerte de De Miguel.

Internacional con Guinea Ecuatorial, Owono también recibió el martes el apoyo del presidente de la Federación de Fútbol del país africano, Venancio Tomás Michá.

“Me veo en la necesidad de trasladar toda nuestra solidaridad y apoyo en este momento a nuestro jugador Jesús Lázaro Owono”, escribió Michá.

“Sabemos que, como protagonista involuntario de este fatal lance del juego, está viviendo esta situación con una profunda aflicción y desconsuelo”, añadió.

“Desde la Federación Ecuatoguineana de Fútbol, le brindamos todo nuestro respaldo humano y profesional, conscientes de la dureza de este suceso, que nadie en nuestro deporte desea presenciar nunca”, cerró Michá.

Partidos aplazados

Tanto el Tenerife como el Andorra han aplazado sus respectivos partidos de la 13ª fecha de la Segunda División española.

El partido del Tenerife contra el Granada, que estaba previsto para el sábado, se jugará en una fecha aún por determinar, al igual que el que debía enfrentar el domingo al Andorra con el Mallorca.

“En estos momentos, debe prevalecer el respeto y la sensibilidad ante una situación de profundo dolor”, afirmó el Mallorca, tras aceptar sin pensarlo la petición del Andorra de aplazar ese encuentro.

El Tenerife, que ha suspendido toda su actividad durante seis días en señal de luto por la muerte de su jugador, tiene previsto realizar el sábado un homenaje a De Miguel en el estadio de la entidad.

El club también acudirá al sepelio de De Miguel previsto el jueves en la localidad de Navahermosa (centro de España).