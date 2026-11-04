El Gran Malecón del Mar recibió más de 14.000 visitantes en su primer fin de semana

El Gran Malecón del Mar comenzó a recibir a sus primeros visitantes y la respuesta no se hizo esperar. Durante su primer fin de semana de apertura oficial, 14.252 personas recorrieron este nuevo espacio público, que conecta Playa Azul, en La Boquilla, con el Parque Lineal de Crespo.

La cifra fue registrada por la Sala de Control de Distriseguridad y refleja el interés que ha despertado esta obra entre cartageneros y turistas, quienes encontraron un lugar para caminar, montar bicicleta, hacer ejercicio y compartir en familia frente al mar.

“Nos llena de satisfacción ver cómo los cartageneros están haciendo suyo el Gran Malecón del Mar. Esta obra la soñamos para la gente”, expresó el alcalde Dumek Turbay, al destacar la acogida que tuvo el espacio durante sus primeros días.

El corredor cuenta con senderos peatonales, ciclorruta, zonas verdes, parque para mascotas, área de calistenia, baños públicos y chiringuitos comerciales. Entre estos últimos se encuentra el restaurante étnico La Matrona, donde ocho cocineras tradicionales de La Boquilla ofrecen platos de la gastronomía caribeña.

Esta primera etapa comprende dos kilómetros de recorrido y representó una inversión cercana a los 140.000 millones de pesos. El proyecto integral contempla además más de 59.000 metros cuadrados de zonas verdes, 14 plazoletas y espacios para el disfrute de residentes y visitantes.