Carrozas de las Fiestas de Independencia generaron 208 empleos

Detrás de las carrozas y macrofiguras que desfilarán por Cartagena el próximo 12 de noviembre también hay historias de trabajo, aprendizaje y nuevas oportunidades. La construcción de estas obras ha generado 208 vinculaciones laborales directas e indirectas, beneficiando a cerca de 830 personas, incluidos los integrantes de los hogares de los trabajadores.

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El alcalde Dumek Turbay visitó el taller CarrozaLab, donde artistas, artesanos y trabajadores de diferentes oficios preparan las estructuras que acompañarán el Gran Desfile de Independencia.

De acuerdo con las cifras entregadas por el Distrito, entre las personas vinculadas al proyecto hay 87 jóvenes, 50 mujeres, tres personas con discapacidad y seis integrantes de la comunidad LGBTIQ+. Además, 57 personas encontraron allí su primera oportunidad laboral.

“Las fiestas son más que eso cuando entendemos que activan toda una economía. Artistas plásticos, modistas, costureras, taxistas, palqueros y lancheros encuentran en esta celebración una oportunidad de llevar dinero a sus hogares”, expresó Turbay.

El proceso es liderado por la Alcaldía, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), en articulación con Corpocobras. Por segundo año consecutivo, hace parte de la Escuela Festiva, un espacio que combina formación y creación artística para preservar los oficios tradicionales.

La directora del IPCC, Shirley Tuñón, destacó que el proyecto también busca transmitir estos conocimientos a nuevas generaciones y abrir oportunidades para quienes desean vincularse al sector cultural.

Así, mientras Cartagena se prepara para sus Fiestas de Independencia, decenas de trabajadores dan forma a las carrozas que recorrerán la ciudad, demostrando que detrás de cada celebración también hay familias que encuentran en la cultura una fuente de ingresos.