UNINÚÑEZ convocó a especialistas para analizar los retos de la salud

La innovación científica, la comunicación médica y la atención humanizada fueron algunos de los temas centrales de dos encuentros académicos que reunieron en Cartagena a especialistas nacionales e internacionales. La Corporación Universitaria Rafael Núñez (UNINÚÑEZ), a través de su Programa de Medicina, realizó el Congreso Salud 360° y el XI Simposio Materno Infantil en la Casa del Marqués, en el Centro Histórico.

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La agenda contó con la participación de invitados como el médico argentino Facundo Correa, especialista en Medicina Familiar, y los médicos y divulgadores Richard Suárez y Rawdy Reales, quienes analizaron los desafíos de comunicar información médica en redes sociales.

Suárez presentó la conferencia “Obesidad a través de las redes sociales: pros y contras”, mientras que Reales abordó el impacto de las plataformas digitales en la salud. Ambos espacios pusieron sobre la mesa la importancia de compartir información médica rigurosa y comprensible en internet.

Por su parte, Correa habló sobre la “Humanización médica en el adulto mayor” y participó en un conversatorio sobre la necesidad de comprender al paciente más allá de su enfermedad y considerar también su entorno familiar y social.

Otro de los invitados fue Laureano Quintero, director científico de SALAMANDRA y referente en cirugía de trauma y emergencias, quien compartió conocimientos sobre trauma durante el embarazo y en recién nacidos. La programación también incluyó intervenciones sobre infectología pediátrica, salud mental, medicina maternofetal y reanimación cardiopulmonar.