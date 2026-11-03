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03 nov 2026 Actualizado 22:00

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Todo quedó listo para el Bando: estos serán los accesos y horarios del desfile

Comenzará a las 10 de la mañana

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La Alcaldía Distrital confirmó que el tradicional Bando se realizará el próximo 12 de noviembre, desde las 10:00 de la mañana, y entregó las recomendaciones para quienes asistirán a los palcos y zonas generales.

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De acuerdo con la organización, las puertas se abrirán a las 8:00 a. m. y los asistentes deberán planificar sus desplazamientos, respetar las filas y seguir las indicaciones de las autoridades.

Estos serán los puntos de ingreso:

Para quienes asistirán a los palcos estarán habilitados cuatro accesos:

  • Boquetillo del Tejadillo.
  • Boquetillo del Teatro Adolfo Mejía.
  • Baluarte de Santo Domingo.
  • Avenida Santander, en sentido Bocagrande-La Tenaza.

Por su parte, las zonas verdes tendrán tres entradas:

  • Boquetillo de La Chichería.
  • Esquina de La Tenaza.
  • Baluarte de Santo Domingo.

La Alcaldía informó que los accesos por Tejadillo, Teatro Adolfo Mejía y Baluarte de Santo Domingo cerrarán a las 11:30 de la mañana.

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