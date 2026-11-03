Todo quedó listo para el Bando: estos serán los accesos y horarios del desfile
Comenzará a las 10 de la mañana
La Alcaldía Distrital confirmó que el tradicional Bando se realizará el próximo 12 de noviembre, desde las 10:00 de la mañana, y entregó las recomendaciones para quienes asistirán a los palcos y zonas generales.
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De acuerdo con la organización, las puertas se abrirán a las 8:00 a. m. y los asistentes deberán planificar sus desplazamientos, respetar las filas y seguir las indicaciones de las autoridades.
Estos serán los puntos de ingreso:
Para quienes asistirán a los palcos estarán habilitados cuatro accesos:
- Boquetillo del Tejadillo.
- Boquetillo del Teatro Adolfo Mejía.
- Baluarte de Santo Domingo.
- Avenida Santander, en sentido Bocagrande-La Tenaza.
Por su parte, las zonas verdes tendrán tres entradas:
- Boquetillo de La Chichería.
- Esquina de La Tenaza.
- Baluarte de Santo Domingo.
La Alcaldía informó que los accesos por Tejadillo, Teatro Adolfo Mejía y Baluarte de Santo Domingo cerrarán a las 11:30 de la mañana.