Todo quedó listo para el Bando: estos serán los accesos y horarios del desfile

La Alcaldía Distrital confirmó que el tradicional Bando se realizará el próximo 12 de noviembre, desde las 10:00 de la mañana, y entregó las recomendaciones para quienes asistirán a los palcos y zonas generales.

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De acuerdo con la organización, las puertas se abrirán a las 8:00 a. m. y los asistentes deberán planificar sus desplazamientos, respetar las filas y seguir las indicaciones de las autoridades.

Estos serán los puntos de ingreso:

Para quienes asistirán a los palcos estarán habilitados cuatro accesos:

Boquetillo del Tejadillo.

Boquetillo del Teatro Adolfo Mejía.

Baluarte de Santo Domingo.

Avenida Santander, en sentido Bocagrande-La Tenaza.

Por su parte, las zonas verdes tendrán tres entradas:

Boquetillo de La Chichería.

Esquina de La Tenaza.

Baluarte de Santo Domingo.

La Alcaldía informó que los accesos por Tejadillo, Teatro Adolfo Mejía y Baluarte de Santo Domingo cerrarán a las 11:30 de la mañana.