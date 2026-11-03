Policía reportó 49 capturas y más de 317 comparendos durante el fin de semana

La Policía Metropolitana de Cartagena entregó el balance de seguridad del fin de semana de la celebración del Día de Todos los Santos, que dejó 49 personas capturadas por diferentes delitos y 317 órdenes de comparendo por comportamientos contrarios a la convivencia.

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De acuerdo con el reporte oficial, entre las capturas se encuentran 14 por tráfico de estupefacientes, 13 por porte ilegal de armas de fuego, tres por hurto, cinco mediante orden judicial y 19 por otros delitos.

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron nueve armas de fuego, 46 cartuchos de diferentes calibres y 159 armas cortopunzantes. También decomisaron 252 kilogramos de sustancias estupefacientes, entre marihuana, cocaína, base de coca, bazuco y drogas sintéticas.

Según la institución, estos resultados permitieron evitar la comercialización de más de 252.000 dosis de sustancias ilícitas en Cartagena y su área metropolitana.

El balance también incluyó la recuperación de una motocicleta y un vehículo. Asimismo, los uniformados verificaron los antecedentes de 72.918 personas y 52.758 vehículos. En los controles contra el hurto de celulares, revisaron 9.634 códigos IMEI.

Sin embargo, durante el mismo fin de semana se registraron cuatro hechos de afectación a la vida, que permanecen bajo investigación para establecer las circunstancias y los móviles de cada caso.