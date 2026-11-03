Murió Héctor Julio Alfonso Pastrana, esposo de la fallecida empresaria Enilce López

Héctor Julio Alfonso Pastrana falleció en Barranquilla a los 77 años. Nació el 24 de marzo de 1949 y fue esposo de la fallecida empresaria Enilce López Romero y padre de Jorge Luis Alfonso López, exalcalde de Magangué.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Su muerte se produce en medio de un complejo panorama familiar, marcado por las recientes denuncias de amenazas de muerte contra su hijo y la reciente orden de captura emitida en su contra.

De acuerdo con fuentes familiares, estas situaciones habrían generado, presuntamente, una profunda preocupación en Héctor Julio Alfonso Pastrana y contribuido al deterioro de su estado de salud durante los últimos días.

La situación de seguridad de Jorge Luis Alfonso López volvió a ser noticia luego de que denunciara públicamente la existencia de un supuesto plan para atentar contra su vida y manifestara temor por la integridad de sus familiares.

El exmandatario de Magangué, quien permanece privado de la libertad, pidió garantías de seguridad para sus seres queridos y aseguró que estaría dispuesto a entregar información y elementos de prueba a las autoridades para respaldar sus señalamientos.

La muerte de Héctor Julio Alfonso Pastrana se conoce en medio de estas circunstancias familiares, aunque hasta el momento no se ha establecido una relación médica o judicial directa entre las amenazas denunciadas y su fallecimiento.