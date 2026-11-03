Mujer de 35 años fue hallada sin vida en Villanueva: autoridades investigan qué pasó

En hechos que aún son materia de investigación fue hallada sin vida Diana Zuñiga Beleño en el municipio de Villanueva, Bolívar. Según la hipótesis manejada por las autoridades, la mujer, habría llegado al hospital de la población sin signos vitales la noche del lunes festivo, 2 de noviembre.

En versión de la Policía de Bolívar, al enterarse el hecho para confirmar la muerte de la fémina, móviles se acercaron al centro hospitalario para recopilar la información, donde, efectivamente había fallecido.

“Al indagar con los familiares la hipótesis inicial que nos informan es que la hoy occisa presuntamente tuvo una acalorada discusión con su pareja porque al parecer lo sorprendió siendo infiel”, especificó el informe que la Policía del departamento de Bolívar entregó acerca de los hechos.

El informe oficial arrojó que Zuñiga Beleño presentó lesiones ocasionadas por un objeto aparentemente filoso. Entre ellas, dos heridas en la muñeca izquierda y una en su abdomen.

La víctima residía en el barrio Miraflores del municipio donde era natural. Por el momento, las autoridades pertinentes no han establecidos las causas oficiales de la muerte de la mujer.