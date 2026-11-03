La venta de Real Cartagena estaría cerca de concretarse: Antonio Díaz confirmó que hay acuerdo

La venta de Real Cartagena podría concretarse en las próximas horas. Así lo aseguró Antonio ‘Toño’ Díaz, accionista del equipo y líder del grupo interesado en asumir el control de la institución, al referirse al estado de las negociaciones con Helmuth Wennin, propietario de la agencia Colombiagol.

En declaraciones a WIN Sports, Díaz manifestó que las conversaciones llegaron a un punto decisivo y que existe un acuerdo entre las partes, aunque todavía quedan algunos detalles por resolver antes de formalizar la operación.

«Con Helmuth Wennin ya estamos arreglados», expresó el empresario, quien también destacó la disposición de los actuales socios para avanzar en el proceso.

La negociación contempla la compra del 100 % de las acciones del equipo, incluidas las participaciones de Rodrigo Rendón y Colombiagol. De concretarse, el grupo encabezado por la familia Díaz asumiría el control total del conjunto cartagenero.

El empresario también reconoció que la ciudad lleva tiempo esperando una definición sobre el futuro administrativo del club y señaló que las diferencias entre los accionistas responden a distintas visiones sobre el manejo del fútbol.

Aunque el panorama es favorable, Díaz aclaró que el negocio todavía no está cerrado oficialmente. «En los negocios es como los contratos, se firman cuando están firmados», precisó.