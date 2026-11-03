Incendio en un inquilinato cerca de la Placita de Flórez fue atendido por Bomberos de Medellín

Medellín, Antioquia

Un incendio se registró hacia las 4:45 de la madrugada de este martes 3 de noviembre en un inmueble ubicado en inmediaciones de la Placita de Flórez, en el centro de Medellín. La emergencia fue atendida por tres tripulaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos de la ciudad.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la conflagración se presentó, al parecer, en un inquilinato, una edificación en la que varias personas o familias alquilan habitaciones. En videos difundidos en redes sociales se observa cómo las llamas salían por el techo y una de las ventanas del segundo piso.

Pese a la emergencia, no se reportaron personas lesionadas. Los organismos de atención acudieron al lugar para controlar el fuego y evitar que se extendiera a otros inmuebles del sector.

Hasta el momento se desconocen las causas del incendio y las autoridades adelantan las verificaciones para establecer cómo se originó la conflagración y determinar los daños materiales.