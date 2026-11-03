Hombre responderá por tentativa de homicidio tras ser capturado en Cartagena

En el marco del ‘Plan Cazador’, uniformados de la Policía Nacional lograron la captura, mediante orden judicial, de un hombre de 59 años de edad, requerido por el delito de tentativa de homicidio.

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El procedimiento se llevó a cabo durante labores de patrullaje y control a la altura del puente Jiménez, en el barrio Manga, donde los uniformados abordaron a un hombre conocido como ‘Jhonys’. Al verificar sus antecedentes judiciales, constataron que presentaba una orden de captura vigente por el delito de tentativa de homicidio.

De acuerdo con la información consultada, el hombre era solicitado por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cartagena, por hechos ocurridos en el año 2023, en el barrio La María de esta ciudad.

El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso judicial correspondiente y definir su situación jurídica.

“Continuamos desarrollando acciones de prevención, disuasión y control en diferentes sectores de la ciudad, con el propósito de hacer efectivas las órdenes judiciales y llevar ante la justicia a quienes son requeridos por su presunta participación en conductas delictivas”, puntualizó el comandante de la Estación de Policía Centro Histórico, mayor Giovanny Olarte.