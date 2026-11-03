Gaula capturó a dos señalados extorsionistas en operativos en Cartagena

Uno habría exigido un millón de pesos semanal a un comerciante y otro habría amenazado a su expareja con divulgar videos íntimos

Dos casos de presunta extorsión llevaron a dos hombres ante la justicia en Cartagena. La Fiscalía General de la Nación les imputó cargos por este delito, luego de investigaciones relacionadas con amenazas económicas contra un comerciante y una mujer de 24 años.

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El primer caso ocurrió el 18 de septiembre en el barrio Chiquinquirá, donde el propietario de una tienda recibió una llamada telefónica en la que le exigieron un millón de pesos semanales a cambio de no atentar contra su vida ni afectar a su familia. Según la Fiscalía, las intimidaciones continuaron mediante mensajes durante diez días.

La investigación permitió coordinar una entrega controlada de dinero en el establecimiento comercial. Durante el procedimiento, unidades del Gaula de la Policía capturaron en flagrancia a Jonathan Ángel González Aguilar, de 25 años, a quien le encontraron los billetes marcados que había entregado la víctima.

El segundo proceso involucra a Luis Ángel Ortiz Viola, de 24 años, señalado de exigirle dinero a su expareja para evitar la publicación de videos íntimos de la mujer en redes sociales. De acuerdo con la investigación, también la habría intimidado con obligarla a sostener relaciones íntimas si no entregaba la suma solicitada.

La captura se produjo durante una entrega de dinero acordada en un centro comercial de la ciudad, con acompañamiento de unidades del Gaula.