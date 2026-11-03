Frontier anuncia vuelos directos diarios entre Medellín y Orlando desde diciembre

Medellín, Antioquia

La aerolínea estadounidense Frontier Airlines comenzará a operar vuelos directos entre Medellín y Orlando, Florida, a partir del próximo 10 de diciembre de 2026. La nueva conexión tendrá una frecuencia diaria y comunicará el aeropuerto internacional José María Córdova, en Rionegro, con el aeropuerto internacional de Orlando.

De acuerdo con los itinerarios publicados, el vuelo F9545 saldrá de Medellín a la 1:10 p. m. y llegará a Orlando a las 5:10 p. m. (hora local). El recorrido tendrá una duración aproximada de cuatro horas.

En sentido contrario, el vuelo F9544 despegará de Orlando a las 8:06 a. m. y aterrizará en el aeropuerto José María Córdova a las 12:00 del mediodía. Este trayecto tendrá una duración estimada de tres horas y 54 minutos.

La operación permitirá viajar entre ambos destinos sin escalas. La programación contempla aeronaves de la familia Airbus A320 y está sujeta a cambios por parte de la compañía.

La apertura de esta ruta hace parte de la expansión de Frontier en Colombia, con la que la aerolínea también anunció conexiones directas desde Orlando hacia Bogotá y Cartagena. La operación desde Medellín será la primera en comenzar, seguida por Bogotá el 14 de diciembre y Cartagena el 19 del mismo mes.