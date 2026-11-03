Falleció ex gerente de Aguas de Cartagena, Manuel Vicente Barrera Medina

Tras permanecer gerenciando durante 15 años, Veolia Aguas de Tunja, Manuel Vicente Barrera fue nombrado, inicialmente, como Gerente provisional de Aguas de Cartagena en el año 2022, posteriormente la junta directiva lo ratificó en propiedad, por lo que tuvo que dejar su cargo como el gerente de Veolia Aguas de Tunja, ciudad de donde era oriundo.

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Manuel Vicente Barrera Medina nació en Tunja el 26 de agosto de 1963, se graduó de bachiller del Colegio Militar Inocencio Chincá de Sogamoso en 1981.

Su formación académica incluyó el título de Administrador de Empresas, una especialización en Finanzas Internacionales del Politécnico Grancolombiano y otra en Alta Gerencia de la Universidad de los Andes. Además, realizó el Programa de Alta Dirección Empresarial (PADE) de INALDE Business School.

El 5 de mayo de 1990 se casó con Leonor Baquero Parra, con quien tuvo dos hijos, Manuel Vicente y Juan David Barrera Baquero.

La partida de Manuel Vicente Barrera Medina deja el recuerdo de un profesional tunjano que desarrolló buena parte de su vida laboral en el sector de los servicios públicos y ocupó cargos directivos en empresas de alcance nacional.

Barrera Medina estuvo al frente de Veolia Aguas de Tunja entre octubre de 2007 y octubre de 2022, periodo en el que se desempeñó como gerente general de la empresa durante más de 15 años.

Posteriormente, en julio de 2022, asumió la gerencia general de Aguas de Cartagena, cargo que ejerció hasta febrero de 2025. También desarrolló funciones como director de Operaciones de Agua Municipal de Veolia Holding para Colombia y Panamá, responsabilidad que asumió en 2019.

A lo largo de su carrera también se desempeñó como director de Relaciones Institucionales de Veolia Colombia y participó en juntas directivas y organizaciones gremiales. Desde 2011 presidía la Fundación Gente Social Activa.

La muerte de Manuel Vicente Barrera Medina, ocurrida en las últimas horas en Bogotá, enluta al sector de los servicios públicos y a quienes conocieron su trayectoria profesional. El administrador de empresas, nacido hace 63 años en la capital boyacense, se destacó por su experiencia en saneamiento básico, gestión empresarial y relacionamiento institucional.