Cerca de 1.500 estudiantes recibieron computadores para fortalecer su educación en el Caribe

Unos 1.500 estudiantes de Cartagena y Barranquilla cuentan ahora con nuevas herramientas para apoyar sus clases y fortalecer sus conocimientos. La entrega de computadores portátiles fue realizada por Primax Colombia y Computadores para Educar, como parte del programa Energizando Sueños 2026.

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La iniciativa busca acercar la tecnología a las instituciones educativas y ampliar las oportunidades de aprendizaje de niños y jóvenes. Desde 2021, esta alianza ha beneficiado a más de 8.000 estudiantes de la región Caribe.

“Es importante que los estudiantes cuenten con herramientas para aprovechar la tecnología en sus procesos de aprendizaje”, explicó Guillermo Cavallo, gerente de Asuntos Corporativos y Gobierno de Primax Colombia.

El programa también llegará a municipios como Cartago y Yumbo, en Valle del Cauca, y Pereira, en Risaralda, territorios afectados por el sismo del pasado 10 de agosto. Allí, las entregas buscan contribuir a la continuidad de las actividades académicas.

En Yumbo, además, se pondrá en funcionamiento un laboratorio de innovación educativa STEM, con espacios para aprender sobre ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas mediante la experimentación.

Con estas entregas, Primax Colombia y Computadores para Educar buscan que más estudiantes tengan acceso a recursos digitales y puedan desarrollar habilidades útiles para su formación.