Candidatas al Reinado Popular 2026 realizarán prueba de talento en teatro Adolfo Mejía

La agenda cultural y festiva de la ciudad se prepara para vivir uno de los momentos más esperados del certamen popular. Este martes 3 de noviembre, a partir de las 2:00 de la tarde, el histórico Teatro Adolfo Mejía abrirá sus puertas para recibir a las aspirantes a Reina Popular de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre en la Gran Prueba de Talentos.

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En esta jornada, las representantes de los distintos barrios y corregimientos desplegarán en escena sus habilidades en danza, música, teatro y expresiones folclóricas.

La valoración estará a cargo de un jurado calificador integrado por tres profesionales y sabedores de amplia trayectoria en el sector artístico y cultural, quienes evaluarán la destreza, la creatividad y la puesta en escena de cada una de las participantes.

El alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, destacó la importancia de abrir los escenarios patrimoniales de la ciudad al talento de los barrios.

“El Teatro Adolfo Mejía se engalana para recibir a las voceras de nuestras comunidades. La Prueba de Talentos no solo es una competencia, sino una vitrina para visibilizar la disciplina, la sensibilidad artística y el arraigo cultural de las participantes del Reinado Popular. Es un orgullo ver cómo la tradición se toma este templo de la cultura cartagenera”, afirmó Turbay Paz.

Por su parte, la directora del IPCC, Shirley Tuñón Vásquez, resaltó el valor de esta jornada dentro del marco festivo.

“Cada espacio del certamen está concebido para exaltar de manera integral a nuestras representantes. En esta prueba de talento, el jurado evaluará la preparación y la pasión con la que cada candidata rinde homenaje a la identidad y memoria inmaterial de Cartagena”, expresó Tuñón Vásquez.

El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) invita a las comitivas barriales, a la ciudadanía y a los medios de comunicación a acompañar esta jornada que celebra el arte, la expresión popular y la identidad de nuestras festividades.