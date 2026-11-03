Alcaldía proyecta acueducto, 1.000 viviendas y nueve canales con crédito de $150 mil millones

Llevar agua potable a comunidades que llevan años esperando el servicio, mejorar las condiciones de cientos de hogares y reducir las inundaciones en distintos barrios son algunos de los objetivos del paquete de obras que la Alcaldía de Cartagena busca financiar con un crédito de hasta $150 mil millones.

El alcalde Dumek Turbay presentó los proyectos ante el Concejo Distrital, donde se estudia la autorización para gestionar los recursos. Una de las apuestas contempla invertir más de $38 mil millones en la ampliación del acueducto hacia la Zona Norte, que beneficiaría a corregimientos como Bayunca, Pontezuela, La Boquilla, Punta Canoa y Arroyo Grande.

“Con este tramo tendríamos la posibilidad de llevar agua, respondiendo a la creciente demanda de la Zona Norte, pues con el crecimiento urbano de los últimos años hoy no se tiene la capacidad”, explicó el mandatario.

El paquete también contempla 1.000 mejoramientos de vivienda en 16 barrios y sectores, entre ellos El Pozón, Nelson Mandela, Olaya Herrera, Pasacaballos, Barú Pueblo y Boston. La intención es que las familias puedan contar con espacios más seguros y condiciones dignas para vivir.

Otra de las intervenciones apunta a reducir las inundaciones mediante la canalización en concreto de nueve canales, que suman aproximadamente 6.829 metros lineales. Las obras llegarían a sectores como La Magdalena, La India, Flor del Campo, Olaya Herrera, Paraguay y el Centro Histórico.

“Se trata de intervenciones de infraestructura que apuntan a mejorar la capacidad de respuesta de Cartagena frente a las precipitaciones”, señaló Turbay.

El alcalde también insistió en que el acueducto de Barú Pueblo sigue siendo una prioridad. Este proyecto cuenta con una ruta de financiación acordada con el BID y recursos superiores a los $46 mil millones.