Una mujer muerta y un motociclista herido dejó un siniestro vial entre Clemencia y Bayunca

Un siniestro vial clase choque dejó una persona fallecida en la ruta 9006 kilómetro 20+700 metros sentido Cartagena-Barranquilla.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Entre los vehículos involucrados se encuentra una motocicleta conducida por Jairo Luis Vásquez Pérez de Clemencia, Bolívar, resultó lesionado. Su acompañante, Nayerlin Ávila Acevedo, también de Clemencia, falleció el lugar de los hechos.

También en el siniestro estuvieron involucrados una volqueta y una buseta, ambos conductores resultaron ilesos.

Al parecer la volqueta viaja en el sentido Clemencia-Bayunca, impactado por la parte posterior izquierda a la motocicleta y sus ocupantes que se encuentra con fallas mecánicas sobre la vía en el mismo sentido.

El impacto hace que salga impulsada la acompañante de la moto hacia el carril contrario y es arrollada por la buseta que viene sentido Cartagena-Barranquilla.

La hipótesis que se maneja es que al parecer el conductor de la volqueta presuntamente se habría distraído por la falta de señalización de los motociclistas.