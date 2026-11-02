Un menor de edad muerto y una mujer herida en el suroccidente de Cartagena

Un homicidio y una persona lesionada por arma de fuego se presentó en el barrio Vista Hermosa, sector Cinco Esquinas en el suroccidente de Cartagena.

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En el lugar fue asesinado un joven de 17 años de edad y en el mismo hecho, resultó lesionada una mujer, de 30 años.

De acuerdo con la información recolectada, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegan al sector a reclamarle a otro sujeto que se encontraba con la víctima, a lo que el occiso interviene en la discusión y al retirarse los agresores accionan un arma de fuego, dejando dos personas lesionadas, siendo trasladadas a un centro asistencial, donde posteriormente fallece el menor.

La inspección técnica estuvo a cargo de unidades del CTI de la Fiscalía General de la Nación.