Turbaco vivió una Noche de Halloween en completa calma

La Alcaldía de Turbaco entregó un balance altamente positivo de la celebración de Halloween, destacando que la denominada Noche de los Niños transcurrió en completa calma y sin hechos que alteraran el orden público en el municipio. Gracias al trabajo articulado entre las autoridades y organismos de seguridad, cientos de familias pudieron disfrutar de la jornada con tranquilidad y seguridad.

Para garantizar la protección de la ciudadanía, más de 60 uniformados de la Policía Nacional, en acompañamiento de efectivos de la Infantería de Marina y unidades del Tránsito Municipal, estuvieron desplegados en diferentes sectores estratégicos de la población. El dispositivo tuvo como principal objetivo mantener el control, prevenir situaciones de riesgo y brindar acompañamiento permanente a la comunidad durante la celebración garantizando la seguridad vial.

Como parte de las medidas adoptadas, se activaron dos puestos de control en puntos considerados clave para la movilidad y el ingreso al municipio. Uno de ellos fue instalado en el sector de Coco Frío y el otro en el peaje de acceso a Turbaco, cada uno con la presencia de 15 uniformados encargados de realizar labores de vigilancia, verificación y control preventivo.

A este balance positivo se sumó la gerente de la ESE Hospital Local de Turbaco, Nasly Camacho Rosso, quien informó que durante la jornada no se registraron emergencias ni situaciones extraordinarias relacionadas con la celebración. “Todo transcurrió en completa calma y sin contratiempo alguno, lo que refleja el buen comportamiento de la comunidad y la efectividad de las medidas preventivas adoptadas por las autoridades”, señaló.

El trabajo coordinado entre las distintas instituciones contribuyó a generar un ambiente de confianza y seguridad para residentes y visitantes.

La alcaldesa de Turbaco, Claudia Espinosa Puello, destacó la efectividad de las medidas implementadas y el compromiso de la fuerza pública durante la celebración. “Los puestos de control cumplieron plenamente su propósito de garantizar la seguridad de nuestros habitantes y de quienes visitaron el municipio. El balance es altamente positivo porque logramos una celebración tranquila, organizada y sin situaciones que lamentar. Esto demuestra que la prevención y el trabajo articulado dan resultados”, expresó la mandataria.

La alcaldesa también resaltó que durante toda la jornada se mantuvo una comunicación permanente y una coordinación efectiva con los municipios aledaños, lo que permitió fortalecer las acciones de vigilancia y respuesta ante cualquier eventualidad.

“Mantuvimos una conexión constante con las autoridades de los municipios vecinos para actuar de manera conjunta y preservar la tranquilidad en toda la zona. Hoy podemos entregar un parte de tranquilidad a los turbaqueros y agradecer el comportamiento ejemplar de la ciudadanía”, concluyó Espinosa Puello.

Con este resultado, las autoridades locales ratificaron que la articulación interinstitucional fue determinante para garantizar una celebración segura, ordenada y en paz para todas las familias del municipio.