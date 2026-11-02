Taxi involucrado en siniestro vial con víctima fatal tenía licencia de conducción vencida desde 2014

El DATT en reiteradas ocasiones ha hecho llamado a los propietarios de vehículos de servicio público a actuar con responsabilidad al momento de entregar sus automotores, verificar que los conductores cuenten con licencia vigente y garantizar que el vehículo tenga toda la documentación exigida por la ley y las condiciones técnico mecánicas, para proteger la vida y la seguridad de todos los actores viales.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) de Cartagena informa que el siniestro vial ocurrido este lunes, a las 11:21 a. m., antes de la entrada del túnel de Crespo, en el sentido zona norte–centro, dejó como resultado el fallecimiento de un funcionario de la cuadrilla del alcalde, quien adelantaba labores de mantenimiento y limpieza en el andén peatonal del sector.

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo de servicio público tipo taxi, de placas TEQ 662, se movilizaba con una pasajera cuando, presuntamente, presentó una falla en el sistema de frenos. Según la versión entregada por el conductor, esta situación habría obligado a desplazarse hacia el costado derecho de la vía, donde arrolló al trabajador y posteriormente colisionó contra un camión que apoyaba las labores de recolección de residuos y limpieza que se realizaban en el lugar.

Como consecuencia del impacto, el funcionario falleció en el sitio de los hechos. Las autoridades competentes adelantan las actuaciones correspondientes para establecer las causas y circunstancias del siniestro.

En el lugar de los hechos, también resultaron lesionadas tres personas, que se encuentran recibiendo atención médica en centros asistenciales.

Antecedentes e irregularidades en la documentación del conductor

En las verificaciones preliminares, el DATT identificó varias presuntas irregularidades relacionadas con la documentación del conductor y del vehículo involucrado.

Según la información consultada, la licencia de conducción del taxista se encuentra vencida desde 2014. Asimismo, no registra tarjeta de control reportada por la empresa a la que se encuentra afiliado, documento requerido para la operación de los vehículos de servicio público individual de pasajeros.

También se estableció que, desde 2020 hasta la fecha, el conductor registra varios comparendos, algunos relacionados con la conducta de conducir sin licencia, (infracción B02, correspondiente a conducir un vehículo con la licencia de conducción vencida) sancionada con multa de ocho (8) salarios mínimos legales diarios vigentes, conforme a la normativa de tránsito aplicable.

Adicionalmente, el registro consultado en el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT) reporta otros 28 comparendos y obligaciones pendientes. El monto total de la deuda asciende a los 25 millones de pesos.

De igual manera, la información preliminar indica que el vehículo no contaría con pólizas vigentes de seguro contractual y extracontractual obligatorio para la prestación del servicio público.

El DATT reitera que la conducción de vehículos exige mantener la documentación al día y garantizar las condiciones técnico-mecánicas necesarias para circular de manera segura. Asimismo, recuerda a los conductores de servicio público la responsabilidad que implica transportar pasajeros y compartir la vía con los demás actores viales.

La entidad lamenta profundamente el fallecimiento del trabajador y expresa su solidaridad con sus familiares, compañeros y seres queridos.