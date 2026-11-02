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02 nov 2026 Actualizado 16:54

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Sicarios asesinaron un hombre en el suroriente de Cartagena

Los hechos ocurrieron en el sector Zarabanda y la víctima registra cinco anotaciones judiciales

Colprensa

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Un homicidio con arma de fuego se presentó en el barrio Olaya Herrera, sector Zarabanda.

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En el lugar se registró el homicidio de Rodolfo Matos Muñoz, de 35 años de edad, conocido con el alias de ‘Rodolfito’.

De acuerdo con la información recopilada en el lugar de los hechos, el occiso se encontraba en vía pública, cuando fue abordado por dos sujetos a bordo de una motocicleta, dónde el parrillero sin medir palabra dispara contra la integridad de la víctima.

Alías ‘Rodolfito’ registra cinco anotaciones judiciales como indiciado, por los delitos de tráfico de estupefacientes, homicidio, concierto para delinquir agravado por darse para homicidio, fuga de presos y hurto calificado.

La inspección técnica estuvo a cargo de unidades del CTI de la Fiscalía General de la Nación.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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