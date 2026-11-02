Proyección de más de 46 mil vehículos movilizándose por carreteras de Bolívar

La Policía Nacional, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar, continúa desplegando sus capacidades operativas y preventivas en las principales vías del departamento, con el propósito de garantizar la movilidad segura durante el puente festivo del Día de Todos los Santos.

En materia de movilidad, se registra el ingreso de 23.340 vehículos y la salida de 22.794, para un total de 46.134 automotores, lo que representa un incremento del 46 % en el aforo vehicular frente al mismo periodo del año anterior.

Como parte del dispositivo de seguridad vial, la institución dispuso ocho áreas de prevención, donde se han desarrollado 39 actividades de sensibilización, impactando a 1.175 usuarios viales. Asimismo, en el componente operativo se logró la incautación de mercancía avaluada en 10 millones de pesos.

De cara al Plan Retorno, la Policía Nacional intensificará los controles en los principales corredores viales del departamento, mediante la verificación de documentos, pruebas de alcoholemia y controles de velocidad, con el propósito de prevenir siniestros viales y garantizar un regreso seguro a los hogares.

En cuanto a la aplicación de las normas de tránsito, se han impuesto 312 comparendos por diferentes infracciones, entre ellas 115 por revisión técnico-mecánica, 84 por no portar el SOAT, 55 a motociclistas, 32 por infracciones relacionadas con la licencia de conducción y cuatro por transporte informal. Además, se han inmovilizado 183 vehículos.

El señor coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, manifestó: “Continuamos comprometidos con la seguridad de todos los viajeros. Invitamos a los conductores a respetar las normas de tránsito y conducir con responsabilidad para que todos lleguen sanos y salvos a sus hogares”.

Desafortunadamente, durante este puente festivo se han presentado seis siniestros viales, que dejan dos personas lesionadas y tres fallecidas. Estas cifras nos recuerdan la importancia de adoptar comportamientos responsables y priorizar la vida en las vías.

Recomendaciones para un retorno seguro: