Miembro de la ‘Cuadrilla del Alcalde’ falleció en siniestro vial en Cartagena

Las autoridades de transito de Cartagena confirmaron la muerte en un siniestro vial de un miembro de la ‘Cuadrilla del Alcalde’ que se encontraba realizando labores cerca del Gran Malecón del Mar a la altura del barrio Crespo.

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El hecho se registró a la salida del túnel de Crespo, en el sentido Barranquilla – Cartagena.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor de un vehículo tipo taxi habría perdido el control del automotor y colisionado contra un objeto fijo, arrollando a un trabajador de la ‘Cuadrilla del Alcalde’ que realizaba labores de mantenimiento en el sector.

Lamentablemente, el trabajador falleció como consecuencia del siniestro y fue identificado como Alfonso Barrios.

Las autoridades competentes adelantan las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.