La Policía capturó a un hombre y una mujer tras riña en el Paseo Bolívar

En el marco de las acciones operativas contra el delito, la Policía Nacional atendió oportunamente un llamado a la central de comunicaciones que alertaba sobre una riña en vía pública, en un sector del barrio Paseo Bolívar.

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Al llegar al lugar, los uniformados encontraron una aglomeración de personas y fueron informados de que un ciudadano había sido trasladado hasta un centro de salud, luego de resultar presuntamente lesionado con un arma corto punzante.

De acuerdo con la información recopilada en el sitio, una mujer conocida como “Senit” habría sido señalada como la presunta responsable de la agresión y se habría retirado del lugar.

Gracias a la rápida reacción de los uniformados, fue ubicada y capturada. Durante el procedimiento, le fue hallada en su poder un arma corto punzante tipo navaja, elemento que fue incautado.

En el mismo procedimiento fue capturado un hombre conocido como alias “Omar”. Ambas personas fueron dejadas a disposición de la autoridad competente por su presunta participación en los hechos, para que respondan por el delito de lesiones personales.

“La Policía Nacional en Cartagena mantiene una ofensiva permanente contra el delito, logrando en lo corrido de 2026 más de 5.162 capturas por diferentes conductas delictivas, de las cuales 393 corresponden a personas capturadas por el delito de lesiones personales”, aseguró el coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias.

La institución reitera su compromiso con la atención oportuna de los hechos que afectan la convivencia y seguridad ciudadana, haciendo un llamado a la comunidad a resolver las diferencias mediante el diálogo y evitar cualquier forma de violencia que pueda poner en riesgo la integridad de las personas.