Expectativas de negocio por más de $2.700 millones para Cartagena en Colombia Travel Expo 2026

En un esfuerzo continuo por dinamizar la economía local y fortalecer el posicionamiento internacional y nacional del destino, Cartagena de Indias tuvo una destacada y exitosa participación como destino de honor en la feria Colombia Travel Expo 2026.

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La presencia de la ciudad en este importante escenario fue liderada por la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la

Corpoturismo, en articulación con Cotelco Capítulo Cartagena y Bolívar. Esta articulación público-privada permitió que una delegación de 20 empresas del sector turístico local exhibiera la variada oferta de alojamiento en la ciudad, experiencias y servicios de operación turística náutica con salidas desde el Muelle La Bodeguita.

Entre las empresas representadas destacaron marcas e insignias de la hospitalidad y el entretenimiento de la región como Hotel Isla del Sol, Sophia Hotel, Bespoke Colombia S.A.S., Rancherío Shangai, Hotel Almirante Cartagena, Hotel Zi One Luxury Cartagena, Holiday Inn Express Cartagena Bocagrande, Hotel Barahona, Oshpitality Group S.A.S., Hotel Isla del Encanto, Eteka Hotel Boutique & Slow Beach, Hotel San Pedro de Majagua, Sibarita del Mar, Makani Luxury Wanderlust, Bona Vida Catamaranes S.A.S., Holiday Inn Manga, Aura Hotel Barú, Gestión Turística Cartagena, Bastion Luxury Hotel y GHL Hotel Corales de Indias.

Resultados de alto impacto para la economía local

Gracias a los espacios comerciales implementadas durante la feria, incluyendo la Rueda de Negocios, sesiones de Speed Networking y encuentros directos en el estand de Cartagena, se lograron consolidar:

* Más de 400 citas de negocios concretadas entre la oferta cartagenera y compradores estratégicos.

* Una expectativa de negocio proyectada en $2.792.200.000, lo que representa un importante impulso para la cadena de valor turística de la ciudad.

* Oportunidades de cierre comercial con perspectivas de materialización a corto y mediano plazo (proyectadas a menos de 6 meses y entre 6 a 12 meses).

“El éxito alcanzado en Colombia Travel Expo 2026 reafirma que cuando unimos esfuerzos entre el sector público y la empresa privada, los resultados para nuestra ciudad son extraordinarios. Desde la Alcaldía y Corpoturismo mantenemos un compromiso firme con la promoción estratégica de Cartagena de Indias. Superar los 400 encuentros comerciales y generar expectativas de negocio por más de $2.700 millones demuestra que nuestra oferta turística, diversa e innovadora, sigue siendo un referente indiscutible. Seguiremos trabajando de la mano con los gremios para abrir nuevos mercados y garantizar que el turismo siga siendo un motor de desarrollo, empleo y prosperidad para todos los cartageneros”, destacó Liliana Rodríguez, Presidenta Ejecutiva de Corpoturismo.

Con estos resultados, Corpoturismo y sus aliados estratégicos ratifican la eficacia de su agenda de promoción integral, posicionando a Cartagena de Indias no solo como el destino preferido por los viajeros, sino como un escenario de oportunidades de inversión y negocios de alto valor.

“18 afiliados a Cotelco Cartagena y Bolivar que hicieron parte de la delegación muestran la fuerza y la diversidad de nuestra hotelería. Llevamos tres segmentos que hacen único al destino: la zona insular, con experiencias de mar y naturaleza en Islas del Barú e Islas del Rosario; el vacacional, que va desde el Centro Histórico y Bocagrande pasando por Zona Norte hasta el encanto patrimonial de Mompox; y el MICE, con hoteles preparados para recibir congresos, convenciones e incentivos de talla internacional. Esa oferta integral es nuestra mayor ventaja competitiva. Ahora el reto es convertir estas expectativas de negocio en reservas, ocupación y empleo para la región”, afirmó Adriana Corena Guerrero, Directora Ejecutiva Cotelco Capítulo Cartagena y Bolívar.