En Zaragocilla, la Policía capturó a un hombre requerido por porte ilegal de armas de fuego

En el marco del ‘Plan Cazador’, uniformados de la Policía Nacional lograron la captura, mediante orden judicial, de un hombre de 48 años de edad, natural de Cartagena, requerido por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante actividades de registro, control y solicitud de antecedentes realizadas en el barrio Zaragocilla, a la altura del semáforo del Hospital Universitario del Caribe (HUC), los uniformados abordaron a un hombre conocido con el alias de ‘Bru’. Al verificar sus antecedentes judiciales, constataron que presentaba una orden de captura vigente por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente para continuar con el proceso judicial correspondiente y definir su situación jurídica.

En el marco de estos planes operativos, se han materializado 5.162 capturas por diferentes delitos, de las cuales 461 corresponden a órdenes judiciales.

“Este es un importante resultado de la ofensiva que sostenemos contra los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. La captura de este actor criminal representa un contundente golpe contra la delincuencia en la ciudad”, puntualizó el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez.

La Policía Nacional invita a la comunidad a continuar colaborando con las autoridades, suministrando información que permita identificar, capturar y judicializar a los responsables de los diferentes hechos delictivos que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana, a través de la Línea de Emergencia 123 y del correo electrónico mecar.sijin@policia.gov.co.