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02 nov 2026 Actualizado 22:03

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En una riña en Turbaco resultó muerto un hombre con un cuchillo

Las autoridades buscan a los dos presuntos responsables

En una riña en Turbaco resultó muerto un hombre con un cuchillo

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Se presentó el deceso de un hombre que había sido lesionado con arma cortopunzante en el municipio de Turbaco, en el Barrio Juan 23.

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En el lugar resultó herido Jhoan Sebastián Ríos Cabarcas, de 22 años, siendo trasladado a un centro asistencial donde fallece.

De acuerdo a la información recopilada, los hechos están relacionados a una riña que se presentó con dos sujetos, los cuales le habrían ocasionado heridas al occiso con un arma cortopunzante.

Realizaron la inspección técnica a cadáver funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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