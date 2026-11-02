En una riña en Turbaco resultó muerto un hombre con un cuchillo

Se presentó el deceso de un hombre que había sido lesionado con arma cortopunzante en el municipio de Turbaco, en el Barrio Juan 23.

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En el lugar resultó herido Jhoan Sebastián Ríos Cabarcas, de 22 años, siendo trasladado a un centro asistencial donde fallece.

De acuerdo a la información recopilada, los hechos están relacionados a una riña que se presentó con dos sujetos, los cuales le habrían ocasionado heridas al occiso con un arma cortopunzante.

Realizaron la inspección técnica a cadáver funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal.