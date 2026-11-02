Cartagena ya cuenta con cuatro colegios oficiales en categoría A+ y 20 salieron de la categoría D

La educación pública de Cartagena sigue subiendo de nivel. La ciudad pasó de tener una institución educativa oficial en categoría A+, la máxima clasificación de los planteles educativos, a contar con cuatro colegios en este nivel. Un resultado que marca un avance significativo en la calidad educativa, conforme con la visión del Gobierno distrital, en cabeza del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz.

En 2025, la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper alcanzó esta máxima clasificación, convirtiéndose en el primer colegio público en lograrlo. En 2026, se sumaron las instituciones educativas Soledad Román de Núñez y María Cano.

Con este resultado, el Distrito cuenta hoy con cuatro instituciones oficiales en la máxima categoría: Colegio Naval de Crespo, Soledad Acosta de Samper, Soledad Román de Núñez y María Cano.

Pero el avance no se queda en A+. Nueve instituciones educativas públicas mejoraron su clasificación en 2026: dos de ellas ascendieron a la categoría A y otras tres lograron salir de la categoría D. Esto demuestra que cada vez más colegios públicos están alcanzando mejores resultados.

Más colegios públicos en las categorías de alto desempeño

La transformación también se refleja en el crecimiento del número de instituciones ubicadas en las categorías A+, A y B. Mientras que en 2023 la ciudad tenía 16 colegios oficiales en estos tres niveles, en 2026 la cifra llegó a 26.

La categoría A también creció: pasó de cuatro instituciones en 2023 a nueve en 2026. Es decir, cinco colegios más alcanzaron este alto nivel de desempeño.

Entre las nueve instituciones que mejoraron su clasificación entre 2025 y 2026 se encuentran:

Soledad Román de Núñez: pasó de A a A+.

María Cano: pasó de A a A+.

John F. Kennedy: pasó de B a A.

Tierra Baja: pasó de B a A.

Villa Estrella: pasó de C a B.

Nuestro Esfuerzo: pasó de C a B.

Politécnico del Pozón: pasó de D a C.

Fundación Pies Descalzos Villas de Aranjuez: pasó de D a C.

Bayunca: pasó de D a C.

La calidad educativa también avanza en la zona rural

Uno de los resultados más significativos es el de la Institución Educativa Tierra Baja, que pasó de categoría B a A. Este ascenso representa un hito para la educación pública rural del Distrito, pues es la primera vez que una institución oficial de esta zona alcanza dicha clasificación.

El resultado reconoce el trabajo de sus docentes, directivos, estudiantes y familias, y demuestra que los avances en calidad educativa también se están reflejando en los corregimientos.

20 colegios menos en la categoría D

Otro resultado importante es la reducción del número de instituciones educativas ubicadas en la categoría D, el nivel más bajo de la clasificación.

En 2023, el Distrito tenía 72 colegios oficiales en esta categoría. En 2026, la cifra bajó a 52, es decir, 20 instituciones menos, lo que representa una reducción del 27,8 %.

De manera particular, tres colegios lograron salir de este nivel y avanzar a la categoría C: Politécnico del Pozón, Fundación Pies Descalzos Villas de Aranjuez y Bayunca.

El secretario de Educación Distrital, Alberto Martínez, destacó que estos resultados reflejan el esfuerzo de las comunidades educativas y el trabajo que se viene realizando para fortalecer los aprendizajes en las escuelas públicas.

“Hoy celebramos que se consolida la calidad de la educación pública en Cartagena. Subimos cuatro puntos en el promedio global de las instituciones oficiales y siete en las escuelas rurales y corregimentales. Ya tenemos cuatro colegios oficiales en categoría A+ y nueve en A, y sacamos del sótano a la mitad de las instituciones que estaban en la categoría más baja: pasamos del 78 % al 48 % en categoría D. Este logro es de nuestros docentes, rectores, coordinadores, padres de familia y estudiantes. Las puertas de la educación superior se están abriendo de par en par para nuestros muchachos”, afirmó Alberto Martínez, secretario de Educación de Cartagena.

Los resultados muestran que la educación pública del Corralito de Piedra avanza hacia mejores desempeños académicos. Más colegios en las categorías superiores, instituciones que ascienden y menos establecimientos en la categoría D hacen parte de un proceso que busca garantizar mejores oportunidades de aprendizaje para los niños, niñas y jóvenes.

En la Heroica, la educación pública está subiendo de nivel.