Bolívar alcanza por primera vez seis colegios oficiales en la categoría A de las Pruebas Saber 11

El departamento duplicó el número de instituciones educativas en esta clasificación, al pasar de tres a seis, en comparación con los resultados de 2023

Bolívar alcanzó un nuevo resultado en materia de calidad educativa: por primera vez, seis instituciones educativas oficiales del departamento lograron ubicarse en la categoría A de la clasificación de las Pruebas Saber 11 del ICFES, la cifra más alta registrada hasta ahora por el territorio.

Este resultado representa un avance frente a 2023, cuando tres colegios oficiales alcanzaron esta categoría, y refleja la evolución de los indicadores de desempeño académico de las instituciones educativas del departamento.

Los seis establecimientos educativos que alcanzaron esta clasificación son:

IE Técnica en Informática María Montessori, de Santa Rosa del Sur.

IE Técnica Agroindustrial San Benito, de Santa Rosa del Sur.

IE Técnico Comercial María Inmaculada, de Santa Rosa del Sur.

IE Espíritu Santo, de El Carmen de Bolívar.

IE Docente de Turbaco, de Turbaco.

IE Cuarta Poza de Manga, de Turbaco.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, destacó este resultado y felicitó a las comunidades educativas que hicieron posible este avance, especialmente a los directivos docentes, maestros, estudiantes y familias que contribuyen diariamente al fortalecimiento de la educación pública.

“Nos llena de orgullo ver cómo la educación de Bolívar sigue avanzando. Hoy tenemos seis colegios oficiales en la categoría A del ICFES, el mayor número que hemos alcanzado en nuestra historia. Esto demuestra que cuando trabajamos por nuestros estudiantes, fortalecemos a nuestros maestros y acompañamos a nuestras instituciones, los resultados comienzan a verse. Mi reconocimiento y felicitación a cada uno de estos colegios y a toda su comunidad educativa”, expresó el mandatario.

El balance comparativo de los resultados de las Pruebas Saber 11 también evidencia avances en otros indicadores. Frente a 2023, Bolívar:

Duplicó el número de colegios oficiales en categoría A, al pasar de 3 a 6.

Aumentó en 8 puntos el promedio de los colegios rurales.

Incrementó en 5 puntos el promedio de los colegios urbanos.

Redujo en 24 el número de instituciones educativas ubicadas en la categoría más baja de la clasificación.

Estos resultados dan cuenta de una evolución en el desempeño de las instituciones educativas oficiales, tanto en las zonas rurales como urbanas, y del avance en el propósito de cerrar brechas y generar mayores oportunidades para los niños y jóvenes bolivarenses.

“Seguiremos trabajando para que cada vez más instituciones educativas de Bolívar alcancen mejores resultados. Nuestro objetivo no es solamente tener más colegios en las categorías superiores, sino garantizar que nuestros niños y jóvenes tengan una educación de calidad, sin importar el municipio o el corregimiento en el que vivan”, puntualizó el gobernador Yamil Arana.

La secretaria de Educación de Bolívar, Crijulieth Ramos, manifestó que la Gobernación de Bolívar continuará impulsando acciones para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. “Nuestra meta es seguir acompañando a las comunidades educativas para mejorar las condiciones de acceso y permanencia escolar en todo el departamento”.