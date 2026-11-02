107 Policías están desplegados en el plan retorno en las salidas y entradas de Cartagena

En el marco del plan retorno del puente festivo del Día de Todos los Santos, la Policía Nacional desplegó acciones de prevención, vigilancia y control en los principales corredores viales del departamento de Bolívar, acompañando a los ciudadanos durante sus desplazamientos y fortaleciendo las medidas para proteger la vida de todos los actores viales.

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Durante este periodo festivo, se han realizado la movilización de 46.134 vehículos, de los cuales 23.340 ingresaron y 22.794 salieron del departamento, lo que representa un incremento del 46 % en el aforo vehicular, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En materia de siniestralidad vial, durante el puente festivo se registraron seis siniestros viales, que dejaron dos personas lesionadas y tres fallecidas. Ante este panorama, la Policía Nacional reitera el llamado a los conductores para que adopten comportamientos responsables y respeten las normas de tránsito, teniendo en cuenta que la prevención es fundamental para reducir los riesgos en las carreteras.

Como parte de las estrategias de prevención, se habilitaron ocho áreas de prevención vial, donde se desarrollaron 39 actividades de sensibilización, logrando impactar a 1.175 usuarios de las vías. Estas acciones estuvieron orientadas a fomentar la cultura vial, generar conciencia sobre los riesgos en la carretera y promover el respeto por las normas de tránsito.

En cuanto a las actividades operativas, se destaca la incautación de mercancía avaluada en aproximadamente 10 millones de pesos, como resultado de los controles adelantados por las autoridades.

De igual manera, en aplicación de las normas de tránsito, se impusieron 312 comparendos por diferentes infracciones. Entre las conductas sancionadas se encuentran 115 relacionadas con la revisión técnico-mecánica, 84 por incumplimientos asociados al SOAT, 55 a motociclistas, 32 por infracciones relacionadas con la licencia de conducción y cuatro por transporte informal.

Asimismo, durante los controles viales se inmovilizaron 183 vehículos por diferentes infracciones a las normas de tránsito.

La Policía Nacional invita a los ciudadanos a madrugarle al Plan Retorno, planificar sus desplazamientos, respetar los límites de velocidad, evitar maniobras peligrosas, no conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes y atender las indicaciones de las autoridades de tránsito.

Con “No más excusas en la vía”, la Seccional de Tránsito y Transporte continúa promoviendo comportamientos responsables entre los diferentes actores viales, recordando que el respeto de las normas de tránsito es fundamental para prevenir siniestros y proteger la vida.

Recuerde que en caso de requerir ayuda o información, sobre las vías nacionales, la ciudadanía se puede comunicar a la línea •#767