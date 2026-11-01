Un extranjero y dos de los que hurtan en manada, cayeron en las caravanas de seguridad

La Policía Nacional reforzó los dispositivos de seguridad previos al 31 de octubre, logrando tres capturas en San Isidro y El Socorro por hurto y porte ilegal de armas de fuego, gracias a la información ciudadana suministrada a través de la red de apoyo y la oportuna reacción de las patrullas de vigilancia.

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Un extranjero caminaba con un revólver

En la carrera 71 del barrio El Socorro, la zona de atención fue alertada por la comunidad sobre un hombre que presuntamente portaba un arma de fuego. Tras ubicarlo y practicarle un registro, le encontraron un revólver calibre .38 con dos cartuchos sin percutir.

El capturado, de nacionalidad extranjera y 29 años, deberá responder por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. El revólver incautado, con empuñadura amaderada, fue avaluado en siete millones de pesos.

Dos capturados por hurto y porte ilegal de armas en San Isidro

En la transversal 54 del barrio San Isidro, uniformados del CAI Paraguay fueron alertados por dos ciudadanas que señalaron a 4 sujetos que se movilizaban en 2 motocicletas como presuntos responsables del hurto de sus pertenencias. De forma inmediata, a través de la central de radios de la Policía, se activó el plan candado, logrando interceptar una de las motos cuadras más adelante.

Durante el registro, al parrillero le encontraron una pistola calibre .22.

Los capturados fueron identificados como alias “Mañe”, de 23 años, y alias “Lucho”, de 22 años.

Posteriormente, en las instalaciones de la Estación de Policía Nuevo Bosque, las víctimas los reconocieron como presuntos participantes en el hurto, por lo que también fueron notificados de su captura por este delito.

Los tres capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por los delitos que se les atribuyen.

“Ya son 631 armas de fuego incautadas durante 2026 en Cartagena; el compromiso de todos los que trabajamos por la seguridad de la metropolitana de Cartagena es capturar a los que delinquen y sacar de circulación elementos que representan un riesgo para la vida y la tranquilidad de los ciudadanos”, manifestó el teniente coronel Efrén Castro, comandante operativo de Seguridad Ciudadana.