Santa Rosa de Lima participó por segundo año consecutivo en Colombia Travel Expo 2026

Por segundo año consecutivo, Santa Rosa de Lima participó en Colombia Travel Expo 2026, una de las ferias de turismo más importantes del país, donde tuvo la oportunidad de mostrar su riqueza cultural, gastronómica y artesanal, con el propósito de dar a conocer sus tradiciones y posicionarse como un destino de experiencias auténticas.

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Durante el evento, el municipio presentó una muestra de sus productos tradicionales, entre ellos los derivados del mango, elaborados por manos campesinas de la vereda Paiva, así como artesanías en caña flecha, expresiones que representan el talento, la creatividad y los saberes ancestrales de sus comunidades.

El alcalde de Santa Rosa de Lima, Harvis Bello, destacó la importancia de esta participación y señaló que estos escenarios permiten proyectar al municipio, visibilizar el trabajo de sus comunidades y generar oportunidades para la economía local.

“Para nosotros es motivo de orgullo que Santa Rosa de Lima participe por segundo año consecutivo en Colombia Travel Expo. Estamos mostrando lo mejor de nuestra tierra, el talento de nuestros campesinos, la riqueza de nuestra gastronomía y las manos artesanas que conservan nuestras tradiciones. Queremos que Colombia conozca nuestro municipio, que descubra todo su potencial turístico y que esta participación se traduzca en oportunidades para nuestros productores, artesanos y familias”, expresó el mandatario.

La participación en esta vitrina nacional permitió promover nuevas oportunidades comerciales para los productores y artesanos locales, impulsar la economía campesina y abrir espacios para la promoción turística del territorio.

La propuesta de Santa Rosa de Lima estuvo orientada al turismo alternativo, cultural y vivencial, una apuesta que invita a los visitantes a conocer sus paisajes, descubrir sus tradiciones, compartir con sus habitantes y acercarse a las manifestaciones que hacen parte de su identidad.

Con su participación en Colombia Travel Expo 2026, Santa Rosa de Lima continuó proyectando el nombre de Bolívar en escenarios nacionales, demostrando que su riqueza turística está representada no solo en sus atractivos, sino también en su gente, sus productos y sus tradiciones.