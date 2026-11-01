Por segundo año consecutivo, Cartagena vivió un Halloween sin ‘Rodada del Terror’

Por segundo año consecutivo, Cartagena vivió un Halloween sin la denominada ‘Rodada del Terror’, una actividad que en años anteriores generaba preocupación por sus afectaciones a la seguridad, la movilidad y la tranquilidad de los ciudadanos.

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El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, agradeció a los gremios de motociclistas, mototaxistas, clubes moteros y colectivos de stunt por su disposición, compromiso y respaldo para que la jornada de ayer 31 de octubre transcurriera de manera organizada, en un ambiente de convivencia, integración y diversión.

Cartagena también tuvo una movilidad organizada sin contratiempos generados por rodadas del terror en años anteriores, gracias al trabajo articulado del DATT, la Policía Metropolitana, Secretaría del Interior, la Dirección de Control Urbano, entre otras entidades.

El mandatario destacó que, una vez más, el diálogo, la concertación y la voluntad de trabajar conjuntamente permitieron demostrar que es posible disfrutar de las aficiones relacionadas con el motociclismo sin poner en riesgo a otros ciudadanos ni afectar el orden público.

“Quiero agradecerles de corazón a los moteros, a los mototaxistas y a toda la comunidad del stunt de Cartagena. Por segundo año consecutivo demostraron que cuando hay voluntad, organización y compromiso con la ciudad, podemos lograr grandes cosas. Cumplieron, respaldaron este propósito y nos demostraron que podemos celebrar, compartir y divertirnos sin necesidad de tomarnos las calles ni generarles temor a los cartageneros”, destacó el alcalde Dumek Turbay.

Del diálogo a los resultados: una pista para disfrutar su pasión

Uno de los principales resultados de este trabajo conjunto entre el Distrito y el gremio motero fue la construcción, en noviembre del año pasado, de la primera pista de stunt de Cartagena, un escenario de más de 2.500 metros cuadrados ubicado en el entorno de la pista auxiliar de atletismo de la Villa Olímpica, en el barrio Chiquinquirá.

Este espacio, acondicionado por la Alcaldía Mayor de Cartagena a través de la Secretaría de Infraestructura, en articulación con el IDER y la Secretaría del Interior, respondió a una solicitud histórica de los motociclistas que les permite desarrollar sus prácticas deportivas en un lugar adecuado, sin exponer sus vidas ni la seguridad de otros actores viales.

Precisamente, durante la celebración de Halloween de este 31 de octubre, los colectivos moteros encontraron en este escenario un punto de encuentro para compartir su pasión por las dos ruedas, lucir sus disfraces, disfrutar de las actividades y demostrar sus habilidades en la pista dispuesta exclusivamente para ellos.

Las imágenes de la jornada reflejaron una celebración diferente: motociclistas reunidos, familias y espectadores disfrutando del espectáculo y deportistas compartiendo su afición en un entorno organizado, lejos de las caravanas no autorizadas por las vías de Cartagena.

Una ciudad que construye confianza

El alcalde Dumek Turbay resaltó que estos resultados son fruto de una relación construida a partir del reconocimiento, la escucha y el cumplimiento de compromisos con sectores que durante años reclamaron espacios para desarrollar sus actividades deportivas.

El Distrito reiteró que continuará promoviendo escenarios de diálogo con los diferentes colectivos, respaldando las prácticas deportivas organizadas y fortaleciendo las condiciones para que el motociclismo pueda desarrollarse con responsabilidad, seguridad y respeto por las normas.

“Esta es la Cartagena que queremos: una ciudad donde podamos encontrarnos, donde las diferencias se resuelvan conversando y donde cada comunidad tenga oportunidades para disfrutar sanamente de lo que le apasiona. Ustedes tienen su espacio, tienen una pista para demostrar su talento y tienen una Administración que cree en el diálogo y en los compromisos que se cumplen. Gracias por responderle a Cartagena”, concluyó Turbay.

Con este balance, Cartagena reafirma que la seguridad y la convivencia ciudadana también se construyen con oportunidades, reconocimiento y trabajo conjunto. Por segundo año consecutivo, Halloween se celebró sin ‘Rodada del Terror’, y con un mensaje claro: el deporte, la organización y la integración son el camino.