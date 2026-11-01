Policía recuperó parte de los celulares hurtados en una tienda de muebles de Cuatro Vientos

En el marco de las acciones operativas contra el delito, la Policía Nacional atendió un caso de hurto a un establecimiento comercial registrado en el sector Cuatro Vientos, zona de Tesca, Cartagena.

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Una vez conocido el hecho, los uniformados desplegaron un operativo con el propósito de establecer las circunstancias de lo ocurrido e identificar a los responsables. Como parte de las primeras actuaciones, se realizó la verificación de los sistemas de videovigilancia disponibles en el sector y se activó la red de apoyo, obteniendo información que permitió avanzar en la identificación de uno de los presuntos implicados, conocido con el alias de “Moisés”. Con la identificación de este sujeto, se realizaron labores de inteligencia que permitieron ubicar el lugar de residencia, hasta donde llegaron uniformados de la Policía Nacional, quienes tomaron contacto con los familiares del señalado; estos contactaron al presunto delincuente y regresaron los tres celulares hurtados.

Es de resaltar que alias Moisés no se encontraba en la vivienda y en este momento está siendo buscado en toda la ciudad.

Durante el procedimiento fueron recuperados:

- Un iPhone 13 Pro Max.

- Un iPhone 17 Pro Max.

- Un iPhone 11 Pro.

La Policía Nacional continúa adelantando las labores de investigación para establecer la responsabilidad de los demás involucrados en estos hechos y recuperar los 3 celulares que faltan.

La institución hace un llamado a la ciudadanía a continuar suministrando información que permita esclarecer este tipo de conductas delictivas a través de los canales oficiales de denuncia.