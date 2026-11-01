Mirador del Sol, con rueda de 60 metros y Cubo Interactivo, será entregado en marzo de 2027

Después de la presentación oficial del primer tramo de dos kilómetros, entre Playa Azul de La Boquilla y el Parque Lineal de Crespo, el Gran Malecón del Mar se prepara para abrir nuevos capítulos en la transformación del frente costero de Cartagena. El alcalde Dumek Turbay anunció que el próximo gran hito será la entrega, en marzo de 2027, del Mirador del Sol, uno de los espacios más emblemáticos y ambiciosos de este megaproyecto.

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Se trata de una plataforma de 5.000 metros cuadrados construida sobre el mar Caribe, frente al barrio Crespo y en el inicio de Marbella, que permitirá, por primera vez, que cartageneros y turistas puedan caminar literalmente sobre el mar y contemplar la ciudad desde una perspectiva completamente diferente.

El Mirador del Sol tendrá como grandes protagonistas dos atractivos: La Rueda del Sol, una estructura de 60 metros de altura sobre el nivel del mar, y el Cubo Interactivo, una propuesta arquitectónica y tecnológica que promete convertirse en uno de los nuevos referentes visuales y turísticos de Cartagena; el cual en su interior tendrá el centro de juegos infantiles más moderno nunca antes visto en Cartagena.

Una plataforma construida sobre 175 pilotes

La dimensión del Mirador del Sol también se refleja en su ingeniería. La plataforma estará soportada sobre 175 pilotes de 24 metros de profundidad, mientras que la Rueda del Sol contará con una cimentación independiente, compuesta por 24 pilotes de 36 metros.

La rueda, ubicada en uno de los costados de la plataforma y orientada en paralelo al atardecer, tendrá 20 cabinas climatizadas de última tecnología. Desde sus 60 metros de altura, los visitantes podrán apreciar panorámicas del Centro Histórico, Marbella, El Cabrero y el mar Caribe.

Al caer la noche, la estructura ofrecerá espectáculos de iluminación que convertirán el paisaje costero en un nuevo escenario para el disfrute de propios y visitantes.

La plataforma contará, además, con una plaza central diseñada para conciertos, presentaciones artísticas, espectáculos culturales y eventos de ciudad. Tendrá espacios de entretenimiento para niños, jóvenes y familias, más de 20 locales comerciales que dinamizarán la economía y generarán oportunidades de empleo, y una jardinera que recorrerá todo su perímetro.

Otro de sus componentes distintivos será el Cubo Interactivo, una estructura cuya fachada tendrá movimiento al ritmo de la brisa, integrando arquitectura, tecnología y las condiciones naturales del entorno marino.

En junio de 2027, Cartagena completará la primera fase del Gran Malecón del Mar

Pero el Mirador del Sol no será el último hito de esta primera gran transformación del borde costero. El cronograma contempla que en junio de 2027 se entregue el tramo comprendido entre el Mirador del Sol y El Cabrero, a la altura del sector de La Tenaza, completando así los diferentes componentes del corredor proyectado entre Playa Azul y este punto de la ciudad.

En este tramo habrá más espolones miradores que ingresan al mar, senderos, zonas verdes, ciclovía, pista de running, conchas con locales comerciales, plazas de encuentro y espacios para contemplar el mar.

Precisamente, desde La Tenaza comenzará la siguiente apuesta de expansión: la Fase 2 del Gran Malecón del Mar, que extenderá el recorrido hasta Bocagrande, bordeando el cordón amurallado del Centro Histórico y conectando sectores estratégicos del frente marítimo.

Durante la presentación oficial del primer tramo, realizada ayer viernes 30 de octubre, el presidente de la República, Abelardo de La Espriella, anunció el respaldo financiero del Gobierno nacional para hacer realidad esta continuación, con recursos superiores a los $170.000 millones.

El compromiso contempla $87.000 millones para los tramos de Las Tenazas y El Boquetillo, y otros $87.703 millones para la conexión entre La Marina y la entrada de Bocagrande, recursos que permitirán seguir extendiendo el proyecto hacia nuevos sectores de la ciudad.

Cartagena, dos soles y una nueva manera de encontrarse con el mar

Con el Gran Malecón del Mar, Cartagena avanza hacia una transformación que va mucho más allá de la recuperación del espacio público. Es una apuesta por reconciliar a la ciudad con su mar, fortalecer su vocación turística, generar oportunidades económicas y ofrecerles a sus habitantes nuevos escenarios para compartir, caminar, hacer deporte y disfrutar de su entorno.

El Mirador del Sol está llamado a convertirse en uno de los grandes símbolos de esta transformación y en un nuevo atractivo para posicionar a Cartagena entre los destinos con los frentes marítimos más atractivos del mundo.

Porque cuando llegue el atardecer, Cartagena tendrá dos soles: uno que se despedirá lentamente en el horizonte del Caribe y otro que iluminará la ciudad desde las alturas de su nuevo malecón.