Merca Bolívar llegó a Bruselas con lo mejor del campo para el tradicional ‘Ángeles Somos’

La jornada de Merca Bolívar, impulsada por la Gobernación de Bolívar, a través de la Secretaría de Agricultura, convocó a numerosas familias que aprovecharon la oportunidad para comprar directamente a los productores campesinos y encontrar buenos precios.

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Desde las 8:00 de la mañana de este 31 de octubre, huevos criollos, yuca, ñame, plátano verde y amarillo, banano, queso, coco, papaya, maracuyá, panela, miel, aguacate, naranjas, suero y muchos otros productos estuvieron disponibles para quienes se preparan para vivir este primero de noviembre una de las tradiciones más arraigadas de Cartagena y otros municipios del departamento.

La jornada tuvo un significado especial al realizarse en vísperas de Ángeles Somos, una celebración en la que niños, jóvenes y adultos se reúnen por barrios para compartir alrededor de la preparación del sancocho, mantener vivas las costumbres y fortalecer los lazos comunitarios.

La respuesta de la ciudadanía se hizo sentir. Desde las primeras horas, los compradores llegaron en masa para abastecerse, apoyar a los campesinos y llevar a sus hogares los ingredientes necesarios para esta celebración.

“Voy a asegurar mi queso y mi ñame, porque tengo visita y los voy a sorprender con un delicioso mote. Este Merca Bolívar me quedó de patita porque encontré todo lo que necesitaba. Ojalá la Gobernación de Bolívar lo haga más seguido, muy bacano”, expresó una de las mujeres que participó en la jornada.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, destacó la importancia de acercar a los productores rurales con los consumidores de Cartagena, generando oportunidades de comercialización para los campesinos y facilitando a las familias el acceso a alimentos frescos y a precios favorables.

“Con Merca Bolívar queremos que nuestros campesinos tengan espacios para vender directamente sus productos y que las familias cartageneras puedan llevar lo mejor de nuestro campo a sus mesas. Hoy, además, lo hacemos en una fecha especial, cuando nuestras comunidades se preparan para vivir una tradición tan bonita como Ángeles Somos. Es una manera de apoyar al campesino y, al mismo tiempo, mantener vivas nuestras costumbres”, señaló el mandatario.

Merca Bolívar es una estrategia de la Gobernación de Bolívar, liderada por la Secretaría de Agricultura, que recorre diferentes barrios de Cartagena para conectar directamente a los productores del departamento con los consumidores, dinamizar la economía campesina y promover el consumo de alimentos locales.

Con jornadas como esta, el campo bolivarense llega hasta los hogares cartageneros y se suma a las tradiciones que unen a las familias y mantienen viva la identidad cultural del territorio.