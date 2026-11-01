Más de 5.500 pasajeros zarparán a la zona insular de Cartagena en el puente festivo

La Corporación Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo), como entidad administradora del Muelle La Bodeguita, informa a cartageneros, visitantes y prestadores de servicios que el embarcadero se encuentra plenamente preparado en materia logística, operacional y asistencial para garantizar una experiencia segura, fluida y memorable a todos los usuarios durante el presente puente festivo de Todos los Santos.

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Según las proyecciones operativas de la entidad, se proyecta el zarpe de más de 5.500 pasajeros hacia los diversos atractivos de la zona insular —Islas del Rosario, Barú, San Bernardo y Tierrabomba—, así como para el disfrute de planes náuticos por la bahía, entre los que destacan los recorridos nocturnos de Noche Blanca y las experiencias de Sunset (atardeceres). Para atender esta demanda, el muelle dispone de una completa infraestructura que integra 62 operadores marítimos autorizados, sumados a 8 operadores especializados en recorridos de Sunset, garantizando una variada y formal oferta para los usuarios.

Este festivo reviste una connotación muy especial para La Heroica, ya que abre formalmente el mes de noviembre, periodo en el que la ciudad conmemora sus Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre. La jornada inicia el 1.º de noviembre con la festividad de Ángeles Somos, una tradición declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación en la que los niños y comunidades recorren los barrios pidiendo el tradicional “tintililillo” para compartir el sancocho comunitario, marcando el preludio de la fiesta magna de la cartageneridad.

Al respecto, Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo, destacó el compromiso institucional para atender este incremento en el flujo de personas:

“Desde Corpoturismo y el Muelle La Bodeguita estamos listos para brindarles una experiencia segura y memorable al inicio e in mes tan especial para Cartagena. Los invitamos a disfrutar de la amplia y diversa oferta que tiene nuestra zona insular: desde hoteles y clubes de playa hasta divertidos pasadías para compartir en familia y con amigos”.

Garantía de seguridad, formalidad y bienestar

Corpoturismo reitera a la ciudadanía que el Muelle La Bodeguita es el único embarcadero formalmente autorizado en Cartagena de Indias para el zarpe de turistas hacia el sector insular. Con el firme propósito de velar por la tranquilidad y la integridad de los viajeros, el muelle opera bajo la presencia constante de la Autoridad Marítima Colombiana (Dimar y Guardacostas). De igual manera, sus instalaciones cuentan con infraestructura adaptada como zona cardioprotegida y un esquema integral de asistencia con personal capacitado para responder oportunamente ante cualquier eventualidad o emergencia.