Más de 5.000 niños disfrutaron del Día de los Niños con Dulce y Aventura en Clemencia

Con disfraces, dulces, concursos, presentaciones y mucha diversión, más de 5.000 niños y niñas participaron en la celebración del Día de los Niños, a través de la estrategia Dulce y Aventura, una iniciativa liderada por la Alcaldía Municipal de Clemencia que durante tres días llevó alegría a diferentes comunidades del municipio.

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La programación comenzó el 29 de octubre en el corregimiento de Piñique y continuó el 30 de octubre en Las Caras. Finalmente, el 31 de octubre, la celebración llegó a la cabecera municipal y al corregimiento de El Socorro, permitiendo que los niños y niñas de las distintas comunidades clemencieras disfrutaran de esta iniciativa organizada especialmente para ellos.

Uno de los momentos que más llamó la atención durante la jornada central fue la participación del alcalde Miguel Samir Barrios Coneo, quien lució un disfraz de Batman, con traje negro acolchado, capa y detalles que recrean la vestimenta del reconocido superhéroe. Por su parte, la gestora social, Amalfy Coneo, se caracterizó como una reina guerrera, con un vestido negro brillante, detalles de colores, cinturón dorado y una corona decorada con piedras de colores, evocando un personaje de fantasía. Ambos se sumaron a la celebración de Dulce y Aventura para compartir con los niños y niñas de Clemencia.

Durante las jornadas se realizaron concursos de disfraces, presentaciones y actividades recreativas. También se promovió el Concurso al Mejor Disfraz Reciclable, Artesanal e Innovador, una iniciativa que permitió destacar la imaginación, el ingenio y la creatividad de los pequeños participantes.

La programación del 31 de octubre incluyó, además, la presentación de las siete candidatas al Reinado Juvenil 2026, uno de los momentos especiales de la celebración en la plaza principal.

“Nos complace disfrutar de esta celebración con nuestros niños porque les enseñamos a vivir y celebrar en armonía. Ellos son el futuro de Clemencia”, expresó el alcalde Miguel Samir Barrios Coneo.

Con Dulce y Aventura, la administración municipal apostó por llevar la celebración del Día de los Niños a diferentes sectores del territorio, incluyendo los corregimientos de Piñique, Las Caras y El Socorro, para que todos los niños clemencieros tuvieran la oportunidad de participar, compartir en familia y disfrutar de espacios de integración.

La Alcaldía Municipal de Clemencia, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y el equipo de Gestión Social, continúa promoviendo iniciativas orientadas al bienestar de la niñez, el fortalecimiento de la convivencia y la integración familiar.

De esta manera, Dulce y Aventura se convirtió en una gran celebración del Día de los Niños, que durante tres días llenó de sonrisas, dulces y alegría a las familias de Clemencia.

Los asistentes destacaron y calificaron como excelente la organización de Dulce y Aventura, resaltando la logística, la programación y el acompañamiento de la Administración Municipal en cada una de las jornadas. Asimismo, expresaron su satisfacción por estos espacios de integración que permitieron a los niños y sus familias disfrutar de una celebración llena de alegría, entretenimiento y momentos especiales.

La celebración con los niños continúa hoy con un recorrido por los barrios para que no se pierda la tradición de Ángeles Somos.