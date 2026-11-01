Más de 20.000 niños y sus familias celebraron Halloween en El Edén y Punta Castillo

Más de 20.000 niños y niñas con sus familias se sumaron a la celebración de Halloween organizada por la Gobernación de Bolívar en Cartagena. Entre disfraces, dulces, juegos, regalos y actividades recreativas, los parques El Edén, en el barrio Las Gaviotas, y Punta Castillo se convirtieron en escenarios de encuentro y diversión para cientos de familias cartageneras.

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Las jornadas, lideradas por la gestora social de Bolívar, Angélica Salas, convocaron a niños y niñas de diferentes sectores de la ciudad, quienes disfrutaron de espacios especialmente acondicionados para celebrar el Día de las Brujitas en un ambiente familiar y seguro.

En el parque El Edén, los pequeños llegaron luciendo disfraces de todos los estilos y desfilaron al ritmo del tradicional «triqui triqui». Entre juegos, dinámicas, dulces y postres, las familias disfrutaron de una tarde en la que la creatividad y la alegría infantil fueron protagonistas.

La celebración también tuvo como escenario el parque Punta Castillo, en Castillogrande, donde cientos de niños y niñas participaron en diferentes estaciones recreativas instaladas por las dependencias e institutos descentralizados de la Gobernación de Bolívar. Allí recibieron dulces y regalos, participaron en juegos y disfrutaron de actividades preparadas especialmente para la ocasión.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, acompañó la celebración en Punta Castillo junto a su esposa y su hijo Isaac, y compartió con las familias asistentes.

“Estamos súper felices porque podemos regalarles un día de diversión a los niños y entregarles regalos y dulces”, expresó el mandatario.

Por su parte, Angélica Salas manifestó su alegría al ver a niños de todas las edades disfrutar de Halloween en espacios seguros, pensados para el encuentro, la recreación y la integración familiar.

Los padres de familia también destacaron estas iniciativas. En El Edén, una de las madres asistentes expresó: “Gracias, Yamil Arana, por tener presentes a los niños en cada evento especial para ellos”.

En Punta Castillo, Amelia Pérez, ama de casa, quien llegó acompañada de sus nietos, resaltó la importancia de contar con espacios donde los pequeños puedan celebrar Halloween de manera segura y compartir con otros niños.